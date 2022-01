Johan Goossens deed er maanden over die man te ontslaan: 'Kreeg er buikpijn van’

Er ging een auditie aan vooraf voordat Johan Goossens als jonkheer, gekleed in een pofbroek, een zomer lang poffertjes mocht bakken in het Land van Ooit. Of nou ja, bakken… Hij had het romantische idee dat hij de hele dag in een beslagkom zou roeren, maar in werkelijkheid stond de toen zeventienjarige Johan in een onverwarmde tent kant-en-klare poffertjes uit plastic zakken te scheuren. ,,Dan nam ik de bestelling op, trok ik uit de vriezer wat ik nodig had en kletterde die poffertjes op de bakplaat. En ik stond dus in een ópen keuken, hè – zo pijnlijk.”