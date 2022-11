Jeroen (42) werkt achter de schermen in de topsport: ‘Je kunt het zo gek niet bedenken of wij regelen het’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Jeroen Vogels (42) uit Boekel. Hij is officemanager bij Global Sports Communication in Nijmegen.

Wat doe je precies?

,,Het bedrijf waar ik werk is ‘s werelds grootste managementbureau voor atleten. We vertegenwoordigen zo’n tweehonderd atleten, bijvoorbeeld hordelopers, speerwerpers en kogelstoters. Maar driekwart van onze atleten is langeafstandloper afkomstig uit een Afrikaans land, waaronder marathonlegende Eliud Kipchoge. Ook Nederlandse topatleten zijn bij ons aangesloten. Zo ken ik Sifan Hassan al bijna tien jaar.

We managen de atleten van A tot Z, zodat zij alleen maar hoeven te focussen op de sport. Dus kleding, visa, tickets, wedstrijden, medische ondersteuning en marketing: je kunt het zo gek niet bedenken of wij regelen het wel.

Als officemanager zorg ik ervoor dat alles binnen het bedrijf soepel verloopt. Ik regel de inkoop, zoals kantoorartikelen en sportvoeding. Ook ben ik verantwoordelijk voor het onderhoud van het pand, van afvalmanagement tot brandveiligheid. Verder hebben we chauffeurs in dienst, meestal studenten uit Nijmegen, die de sporters van en naar de vliegvelden brengen. Het is aan mij de taak om deze logistieke puzzels op te lossen. Maar ook voor problemen met ICT ben ik het aanspreekpunt binnen ons bedrijf.”

Ben je zelf een fanatieke sporter?

,,Al vanaf jongs af aan vind ik sport geweldig. Op televisie wilde ik elk toernooi zien. Zelf heb ik veel gevoetbald, en de judomat is ook niet onbekend voor mij. In Tilburg volgde ik de opleiding SPECO, een combinatie van sporteconomie en communicatie. Na het afstuderen waren de banen in die wereld helaas vrij schaars. Dus heb ik eerst negen jaar bij een ander bedrijf gewerkt.

Tegen het einde van deze periode kreeg ik een ongeluk met voetballen. Noodgedwongen heb ik de voetbalschoenen moeten vervangen voor hardloopschoenen. De ervaring van mijn vorige werk en mijn liefde voor hardlopen vonden ze bij Global Sports Communication wel interessant, want toen er een baan vrijkwam ben ik uit ruim tweehonderd sollicitanten gekozen. Dat was wel bijzonder.”

Hoe ziet een typische werkdag eruit voor jou?

,,In principe heb ik vaste taken, maar daar kan van alles tussendoor komen. Als een atleet die dag op Schiphol landt en dit is niet juist doorgegeven, dan moet ik snel schakelen om een chauffeur te regelen. Het komt regelmatig voor dat ik plotseling alles uit handen moet laten vallen waar ik op dat moment mee bezig ben.”

Wat maakt dit werk zo leuk?

,,Inmiddels werk ik al ruim tien jaar bij het bedrijf. Als sport je grote liefde is, voelt het eigenlijk nog steeds meer als een hobby. De successen die de atleten boeken geven enorm veel positieve energie. In Wenen was ik getuige van sportgeschiedenis: daar liep onze atleet Eliud Kipchoge als eerste mens ooit een marathon binnen twee uur.

Verder is het bijzonder om te zien als jonge Afrikaanse atleten voor het eerst naar Europa komen. Ze weten dan even niet in welke wereld ze terecht zijn gekomen. Door de jaren heen leren ze steeds beter Engels spreken, en zie je ze niet alleen groeien als atleet, maar ook als mens.”

Zijn er ook weleens dingen lastig aan je baan?

,,Je moet wel echt een passie hebben voor sport in dit bedrijf. Het is ook zeker geen negen-tot-vijfbaan. Zo moet ik 24 uur per dag bereikbaar zijn voor chauffeurs zodra atleten worden opgehaald vanaf de vliegvelden. Nu ik een gezin heb is dat soms lastig. Als ik ergens met het gezin ben, en de telefoon gaat, dan moet ik opnemen. Collega’s bellen namelijk alleen als het echt belangrijk is.”

Hoe zie je de toekomst voor je? Zou je dit werk willen doen tot aan je pensioen?

,,Ik zou niet weten waarom ik hier weg zou willen, want voorlopig zit ik hier absoluut op m’n plek. Dit is echt wat ik vroeger al wilde: werken in de topsport. Dat is gelukt, en er is geen dag waarop ik niet met plezier naar mijn werk ga.”

