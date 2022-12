Je zoekt personeel? Overweeg eens om salaris wekelijks uit te betalen

Salaris Nick (25): ‘Salaris is voor mij geen doorslagge­ven­de factor’

Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Nick (25) werkt als meewerkend voorman bij een logistiek dienstverlener in de groenten- en fruithandel. Hij controleert orders, coördineert de uitvoering en is aanspreekpunt bij misverstanden en geeft leiding aan 5 tot 10 medewerkers.

