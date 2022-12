‘Je staat volledig in je recht als je je snor drukt bij alle festiviteiten op werk’

columnPsycholoog Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: de laffe borrelaar

Heb jij dit jaar écht geen zin in de kerstborrel op kantoor? Zie je nu al op tegen de rode wijn, de flauwe grappen, de gemaakte gezelligheid en de vriendschappelijke gesprekken met je collega’s? Wees niet bang: je bent de enige niet, het is niet ‘flauw’ en getuigt ook niet van te weinig ‘teamspirit’.

Althans, niet als we een recente uitspraak van een hoge Franse rechtbank mogen geloven. Die stelde onlangs meneer T. in het gelijk en tikte zijn werkgever op de vingers om de reden van zijn ontslag. Het bedrijf had hem namelijk ontslagen omdat hij weigerde mee te doen aan bedrijfsborrels en niet ‘leuk’ genoeg zou zijn.

Meneer T. werkte bij een consultancybedrijf in Parijs dat graag een sfeer van ‘professionaliteit én gezelligheid’ in het team uitdroeg. Die teambuilding betekende in de praktijk vooral veel drinken op de wekelijkse kantoorborrels en op de vele seminars die werden georganiseerd voor het team. Meneer T. verklaarde voor de rechtbank dat hij persoonlijk een andere definitie had van plezier, en dat hij nogal prijs stelde op zijn privéleven. T. kreeg destijds ontslag aangezegd omdat hij ’saai’ zou zijn en ‘moeilijk om mee te werken’, maar kreeg later bij de rechtbank alsnog gelijk (en een schadevergoeding).

Aanspraak op je privétijd

Het verhaal van T. werpt een serieuze vraag op: in hoeverre kan een borrel verplicht zijn? Mag een bedrijf aanspraak doen op je privétijd? Mag een werkgever eisen stellen aan je wie je bent, op het werk of daarbuiten? Is het ‘collegiaal’ om je gezicht te laten zien op een borrel, of is die keuze privé?

Sommige mensen vinden borrels belangrijk voor de bonding, en zakken graag lekker door met de collega’s tot de laatste ronde wordt omgeroepen. Anderen zijn wat minder van de feestjes, omdat ze wat introverter zijn, niet van drank houden of andere prioriteiten hebben. Dat maakt ze niet minder waardevolle collega’s. Natuurlijk is het leuk als er activiteiten buiten werktijd worden georganiseerd, maar deelname eraan kan geen verplichting zijn.

Dus ja, je staat volledig in je recht als je je snor drukt bij alle festiviteiten op je werk. Voor de een is een kerstborrel supergezellig, en een ander raakt snel overprikkeld en wil liever zo snel mogelijk naar huis. Meedoen is geen verplichting, en je hebt het recht om ‘saai’ te zijn. Je werkmaatjes vinden je misschien een beetje suf, maar een ‘laffe borrelaar’ zijn is geen reden voor ontslag.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij is auteur van onder meer Je bent al genoeg - Mentaal gezond in een gestoorde wereld (2022), Werk kan ook uit (2020) en Fokking druk (2018).

