Je mag als werknemer werk weigeren dat niet strookt met je geweten

Of ik van alle interviewkandidaten van tevoren even om een foto wilde vragen voordat ik ze sprak. Dan zou de redactie bepalen wie knap genoeg was om in het blad te komen. De rest moest ik subtiel afpoeieren. Een paar jaar geleden kreeg ik dit verzoek van een opdrachtgever. Ik kreeg er meteen pijn van in mijn buik. Ik had geen zin om mensen weg te bonjouren vanwege hun uiterlijk. Maar nog belangrijker: ik wilde niet meewerken aan het onrealistische schoonheidsideaal dat in de media word geschapen, waardoor jonge meiden en jongens depressief raken of een eetstoornis krijgen. Na een nachtje woelen, besloot ik te weigeren.