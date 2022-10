‘Je bent chronisch net niet aan het instorten’: wat is een ‘burn-on’?

MET VIDEO Jan van de Gamma haalt alles uit de kast in zoektocht naar nieuw personeel: hij ‘kloont’ zichzelf

Hoe werf je in deze tijden van krapte personeel? Ook voor Jan Bikkers, bedrijfsleider van de Gamma in Woerden, een lastige vraag. Hij is al maanden naarstig op zoek naar een rechterhand. Advertenties online en in de krant leverden geen enkele response op. Ten einde raad maakte hij een vacaturefilmpje, waarin hij zichzelf laat klonen.

11 oktober