Is je huis rommelig? Professioneel opruimer Lucas (48) biedt hulp: ‘Opruimen is mijn tweede natuur’

Opruimcoach: typisch een vrouwenberoep is misschien de eerste gedachte. En Lucas Kreuger geeft het ruiterlijk toe: hij kan zo één, twee, drie geen andere man bedenken in Rotterdam en omstreken, die hetzelfde beroep uitoefent, zoals hij dat sinds kort doet.

,,Zouden ze het niet mannelijk genoeg vinden en zich ervoor schamen? Ik in ieder geval niet. Van oudsher deed de vrouw het huishouden en zorgde de man voor de kost, maar dat is toch allang niet meer zo? Mijn vrouw houdt van het maken van lekker eten, ik vind het fijn om op te ruimen, orde aan te brengen en schoon te maken. De tijd dat de man alleen de tuin deed en de auto waste, is toch wel voorbij?”