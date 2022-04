Irritante collega? ‘Te veel mensen cijferen zichzelf weg en doen er niets aan’

Mensen komen in allerlei soorten en maten. Dat geldt ook voor collega’s. Sommigen worden je beste vrienden en anderen ontloop je misschien het liefst zoveel mogelijk. Toch moet je ook kunnen samenwerken met die laatste categorie. Diegene zal waarschijnlijk niet vanzelf stoppen met het gedrag waar jij je zo aan ergert. Volgens teamcoach Ingrid Sikking zit er niets anders op dan de desbetreffende collega hierop aan te spreken. ,,Dat is eng om te doen, dus veel mensen cijferen zichzelf weg. Ze laten het maar gebeuren. Maar hiermee doe je jezelf en de ander tekort.’’

De ergernissen blijven bestaan, mede omdat de collega vaak niet door heeft dat hij of zij zoveel irritaties opwerkt. ,,Er verandert dus niets aan het gedrag. En op den duur worden de irritaties een keer te veel. Je valt dan uit tegen de collega, waardoor de situatie alleen maar verslechtert.” Door de plotselinge woede voelt de collega zich aangevallen en ontstaat er een stressvolle situatie.

Lees ook bij intermediair: 5 tips om goed samen te werken met collega’s

Sikking adviseert om de irritante collega aan te spreken voordat de situatie uit de hand loopt. ,,Maar denk na voordat je het gesprek ingaat. Ga niet direct in de aanval. Mensen zien het vaak als kritiek als ze op hun gedrag worden aangesproken.’’

Ook in de ander verplaatsen

In plaats van de ander te vertellen wat hij of zij allemaal fout doet, is het verstandiger om het gesprek dicht bij jezelf te houden, zegt communicatiecoach Hanneke Hoppenbouwer. ,,Vertel waarom het gedrag jou stoort en hoe het je persoonlijk raakt.’’

Verplaats je tijdens het gesprek ook in de ander. ,,Er is vaak een achterliggende oorzaak voor het irritante gedrag. Misschien zit de collega niet lekker in z’n vel of heeft hij geen fijne thuissituatie’’, zegt Hoppenbouwer. ,,Hier kom je pas achter als je écht met elkaar in gesprek gaat.’’

Voer het gesprek altijd één op één, ook als meerdere collega’s last hebben van het gedrag. ,,Stap niet gezamenlijk op die persoon af. Kies iemand uit die het woord voert. Dan komt het niet bedreigend of beschuldigend over en kan je beter met iemand praten.’’

Quote Wat maakt dat je je zo ergert? Het zegt vaak iets over jezelf Ingrid Sikking , teamcoach

Werk in dit gesprek ook direct toe naar een oplossing, waarbij je duidelijk je grenzen aangeeft, zegt Sikking. ,,Op deze manier krijgt de collega ook direct handvatten om het probleem op te lossen. Heeft iemand het bijvoorbeeld altijd over vroeger? Laat weten je dat je er last van hebt als degene zo vaak zegt dat vroeger alles beter was. Deze tijd komt niet meer terug. Je wil het liever over nu hebben.’’

Is er weken later nog steeds niets aan de situatie veranderd? Stap dan naar de leidinggevende toe, raadt Hoppenbouwer aan. ,,Maar probeer er eerst altijd samen uit te komen, dat versterkt alleen maar de band op de werkvloer en komt de samenwerking ten goede.’’

Spiegel voorhouden

Erger je je aan een collega, probeer dan ook eens over je eigen gedrag na te denken, adviseert Sikking. ,,Deze collega werkt als een soort spiegel. Wat maakt dat je je zo ergert? Het zegt vaak iets over jezelf, omdat diegene waarschijnlijk iets doet waar je zelf misschien moeite mee hebt.

Het gedrag wat je dwars zit is volgens Sikking vaak iets wat je zelf niet zou durven. ,,Stel, een bedrijf heeft een tafelvoetbaltafel neergezet waar werknemers even kunnen ontspannen,. Als iemand vaak tafelvoetbalt, dan kan dit gedrag op de zenuwen werken bij de eeuwig doorwerkende collega’s. Wat zegt dit over jou? Zou het niet goed zijn als jij ook eens pauze neemt? Als je er zo over nadenkt is er een grote kans dat de irritaties dan ook afnemen.”

Ditzelfde geldt voor de werknemer die altijd het woord neemt tijdens de vergadering. Sikking: ,,Als dit gedrag je stoort, wil je misschien zelf vaker aan het woord komen.’’

Ook Hoppenbouwer adviseert om bij dit soort ergernissen eerst goed bij jezelf te rade te gaan. ,,Zoek uit waar het gedrag je raakt, voordat je de beschuldiging bij een ander legt. Soms kan je zelf al iets veranderen waardoor het probleem zich vanzelf oplost.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.