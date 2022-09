Irene (38) is studentenpsycholoog: ‘Jongeren hebben een flinke klap gehad van de coronacrisis’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Irene Koster (38), studentpsycholoog aan de Universiteit van Amsterdam.

Waarin verschilt een studentpsycholoog van een andere psycholoog?

,,Ik bied psychologische hulpverlening aan studenten. Het is kortdurende begeleiding met focus op studiegerelateerde klachten. Denk bijvoorbeeld aan stress of somberheid. Er komen ook wel eens jongeren met zeer ernstige klachten, zoals ernstige depressie en suïcidale gedachten. We sturen hen door naar de huisarts. Via deze route kunnen ze dan terecht bij psychologen die meer langdurige of gespecialiseerde hulp bieden. Ons traject is te kort voor de begeleiding die zij nodig hebben.”

Hoe begeleid je de studenten?

,,We bieden onder andere persoonlijke gesprekken aan. Het begint met een intakegesprek, en daarna volgen er gemiddeld vier individuele gesprekken. Gelukkig is dit vaak voldoende om echt al voortgang bij de studenten te zien.”

,,We bieden ook groepsbegeleiding aan voor bijvoorbeeld faalangst, een negatief zelfbeeld of mindfulness. Het mooie aan deze groepen is dat studenten erachter komen dat ze niet de enige zijn met problemen. Er ontstaat al snel een gevoel van verbondenheid en er komen nieuwe inzichten. Zelf bied ik allebei de behandelingen aan. Door deze afwisseling voel ik me als een vis in het water. Het is elke dag anders en je leert ook van de studenten. Ze zijn geïnteresseerd, denken met je mee en zijn doorgaans heel nieuwsgierig, waardoor ze dingen snel oppakken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van jongeren. Steeds meer jonge vrouwen slikken bijvoorbeeld antidepressiva. Is het bij jullie ook drukker geworden?

,,Jazeker. Nederlandse jongeren hebben een flinke klap gehad van de coronacrisis. Ook veel internationale studenten doen een beroep op ons. Dat is helemaal niet zo vreemd, zij komen voor vele uitdagingen te staan. Ze moeten een kamer vinden, voor zichzelf zorgen, nieuwe vriendschappen sluiten, er is financiële stress - studeren in het buitenland is duur -, wennen aan een nieuw schoolsysteem en zo nog meer. En dat allemaal terwijl hun vertrouwde support system ver weg is. Ga er maar aan staan!

,,Sommige studenten komen ook naar Nederland terwijl ze al mentale problemen hebben, in de hoop of verwachting dat een nieuwe start ze goed zal doen. Soms is dat zo, maar vaker worstelen deze studenten in Nederland ook met mentale problemen. De somberheid kan je niet zomaar thuis achterlaten.”

Hoe ben je studentpsycholoog geworden?

,,Ik heb zelf klinische psychologie gestudeerd bij de UvA en daarna op deze universiteit onderwijs gegeven. Dit was eigenlijk een tijdelijke baan, maar het was uiteindelijk ontzettend leuk om te doen. Ik hou ervan om mezelf te ontwikkelen, maar ook een ontwikkeling bij een ander te zien. Hierom heb ik ook bijvoorbeeld een mindfulness-opleiding gedaan en mijzelf verder geschoold tot geregistreerd cognitief gedragstherapeut.”

,,In mijn baan als studentpsycholoog komt alles samen. Ik kan mijn psychologische kennis inzetten, compassiegerichte therapie toepassen - waarin ik mensen leer om liever voor zichzelf te zijn- en ik kan ook gebruikmaken van mijn mindfulness-ervaring. Het is echt mijn droombaan.”

Zou je dit tot aan je pensioen willen doen?

,,Zeker. Het is heel dankbaar werk. Je draagt écht bij aan de gezondheid van de studenten en je ziet voor je ogen dat ze minder spanning ervaren. Ik zie mezelf ook nog niet snel hier weggaan. Niet alleen omdat het nog even duurt voordat ik met pensioen ben, maar ook omdat het heel interessant werk is. Ik heb twee gepensioneerde collega’s die nog steeds hier werken. Dat zegt natuurlijk genoeg over hoe leuk deze baan is.”

Wil je ook aan de slag als psycholoog?



Irene werkt op een universiteit, maar je kunt natuurlijk ook veel meer plekken aan de slag als psycholoog. Bijvoorbeeld bij een praktijk of kliniek. Maar ook bedrijven zijn soms op zoek naar psychologen. Zo zoekt de Belastingdienst een assessmentpsycholoog. Of solliciteer op de functie van Gedragsdeskundige bij de Kinderbescherming. Op Nationale Vacaturebank vind je relevante vacatures bij jou in de regio.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.