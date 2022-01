Interieurstylist Richelle (31): ‘Toen ik klein was wilde ik al steeds een ander kleurtje op de muur’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Richelle den Hartog (31) uit Oud-Beijerland. Ze is interieurstylist bij Luxaflex Nederland.

Wat doe je precies?

,,Ik ontwerp en doe de styling bij onze Luxaflex-dealers. Het gaat vaak om een shop-in-shop. Ik kijk hoe een ruimte het beste ingericht kan worden. Daarnaast ontwerp ik stands voor als we op beurzen staan en style ik bij fotoshoots en video’s. Ook maak ik infographics en posters. Dus ik doe van alles.’’

Waar moet je op letten als je een shop inricht?

,,Ik zorg er altijd voor dat de producten in de buurt van daglicht staan. Op die manier komen de stoffen toch het beste tot hun recht. Ook zorg ik ervoor dat de bestverkopende producten in de spotlight staan. Daarnaast let ik erop of er genoeg loopruimte is vanaf verschillende kanten. Het moet voor de verkoper en de klant prettig zijn om er doorheen te kunnen lopen.’’

Hoe ziet een typische dag eruit?

,,Die begint altijd met mijn mail. Bij het introduceren van nieuwe collecties moeten we stoffen testen, vergelijken en technische afwegingen maken. En daarna kan het in de markt gepromoot worden. Bijvoorbeeld door het maken van een poster of door een shop-in-shop opnieuw in te richten. De ene dag ben ik alleen achter de computer bezig en andere dagen ben ik op pad om te meten of te ontwerpen.’’

Hoe ben je begonnen?

,,Ik heb eerst de mbo-opleiding interieurontwerper gedaan en ben daarna doorgegaan met de hbo-studie ervan. Maar toen ik in 2015 afstudeerde was het heel moeilijk om een baan te vinden. Ik heb een halfjaar thuisgezeten. Via-via kwam ik in gesprek met de directeur van Luxaflex Nederland, die een mooie opdracht voor me had. Ik zou in eerste instantie tijdelijk blijven, maar dat is vast geworden. En daar ben ik heel blij mee.’’

Heb je er altijd van gedroomd om dit werk te doen?

,,Zeker weten. Ik wist van kleins af aan al dat ik wilde stylen. Zo wilde ik bijvoorbeeld steeds een ander kleurtje op de muren van mijn slaapkamer. Dat zat er al vroeg in. In de derde klas wist ik al wat mijn vervolgopleiding zou worden.’’

Wat vind je het leukste aan je werk?

,,Dat is toch wel het ontwerpen van een beursstand. Daar kan ik echt al mijn creativiteit in kwijt. Dan kan ik volledig losgaan met kleuren en het zo gek maken als ik wil. Bij een shop zit ik toch vaak aan een standaardvisie vast. Hopelijk kunnen er dit jaar weer beurzen worden georganiseerd. Ook vind ik het erg leuk om te stylen bij campagnes voor televisie of social media.’’

Quote Als de wereld straks weer opengaat mag ik zoveel toffe dingen doen. Daar heb ik heel veel zin in Richelle den Hartog

En wat is minder leuk?

,,Het administratieve deel. Dat is ook het minst creatief. Ik word niet heel erg blij van Excelbestandjes. Al probeer ik er wel wat moois van te maken.’’

Hoe zie je de toekomst voor je?

,,Ik hoop nog wel even op de stek te zitten waar ik nu zit. In deze functie kan ik de komende tijd nog wel doorgroeien, maar als ik iets moet verzinnen zou een architectenbureau nog een toekomstige stap kunnen zijn. Maar mijn werk is hier nog lang niet klaar. Als de wereld straks weer opengaat mag ik zoveel toffe dingen doen. Daar heb ik heel veel zin in.’’

