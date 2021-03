In een joggingpak achter de laptop? Deze thuiswerkers zien er altijd tiptop uit

In verhullend modejargon heet het dat Nederlanders deze lente een ‘grotere hang naar comfort’ hebben. Vertaald naar het echte leven betekent dat simpelweg dat de ‘coronaverslonzing’ behoorlijk is toegeslagen. Want, ja, waarom je haar nog föhnen als niemand het ziet? Of hoge hakken aan als je toch alleen naar de koelkast sloft? Of een stropdas om als een fleecetrui veel relaxter is?