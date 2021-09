Ik ga dezer dagen weer af en toe naar kantoor. Dat is best een drukke plek, waar veel wordt rondgelopen, honderduit gepraat en vergaderd. Ik ben twee keer gevaccineerd, dus ik voel me redelijk beschermd. Maar niet helemaal. Mijn Astrazeneca-vaccins beschermen me voor - schat ik - 80 procent. Ik zou het het prettigst vinden als iedereen op kantoor ook gevaccineerd was. Zo simpel is het. Dan was het risico op besmetting het kleinst. Want niet-gevaccineerden kunnen langer en heviger besmetting bij zich dragen, waardoor mijn Astrazeneca-schild toch doorbroken kan worden. En waarschijnlijk word ik er niet heftig ziek van, maar misschien wel. Wie zal het zeggen? Dat ze alleen gevaccineerd naar hun werk komen? Gaat dat te ver? Ik denk dat we wel langzaam die kant op gaan in Nederland. In ieder geval in sectoren als de gezondheidszorg. Je ziet het schuiven. Werkgevers vinden het, veel individuele werknemers ook, maar de bonden weer niet. Nou duren hier alle slimme dingen rond corona een beetje langer. Mondkapjes, 1,5 meter, de lockdown, de vaccinaties zelf: we waren overal later mee dan de rest van de wereld. Omdat we zeer zorgvuldig zijn, een uitermate hoog belang aan zelfbeschikking hechten en een beetje angstig zijn om minderheden tegen de haren in te strijken. Maar je voelt aan je water dat die vaccinatieverplichting (of iets wat erop lijkt) er komt.