ID&T in de knel: festivalorganisator komt duizenden handen tekort

‘Nijpende tekorten’

ID&T is op zoek naar onder andere bouwers, beveiligers en schoonmakers. Ook heeft de evenementenorganisator behoefte aan horecamedewerkers, hulpverleners en verkeersregelaars. “Op Mysteryland, eind augustus, hebben we in totaal bijvoorbeeld zo’n vijfduizend mensen nodig,” licht Janmaat toe. “Op dit moment komen we daar nog niet aan. Ik durf de gedachte niet toe te laten dat we een festival moeten afgelasten, maar we hebben echt te maken met nijpende tekorten.”

Daarom doet het bedrijf nu een oproep: iedereen met ervaring in de evenementenbranche wordt gevraagd zich te melden via deleukstezomerbaan.nl om deze zomer bij te springen. “Ik kan me voorstellen dat mensen twijfelen of misschien zelfs nog niet weten dat deze banen terug zijn. We zien de oproep als een soort hartenkreet: let op, we zijn terug en hebben veel leuke banen in de aanbieding. Zo kunnen we er hopelijk voor zorgen dat we genoeg mensen verzamelen, zodat we deze zomer samen het leven kunnen vieren.”