Huisartsen luiden noodklok: ‘Dertig procent van mijn tijd gaat naar onzinnige zorg’

Het is middenin de omikrongolf, begin dit jaar, als de doktersassistente van huisarts Daisy Pors in Den Haag ziek thuis komt te zitten. De dokter beantwoordt zelf de telefoon en staat versteld van alle vragen die ze krijgt. ,,Psychologen bellen dat het woordje begeleiding in een brief staat in plaats van behandeling. Of we de verwijsbrief kunnen aanpassen. Een apotheker wil dat ik de internist bel, omdat hij op een recept zit te wachten. Nou…”