Hotelmanagers bijna in tranen: ‘Het gaat niet meer en personeel loopt weg’

Hotels in Nederland zitten, net als restaurants en cafés, in de hoek waar de hardste klappen vallen. De bezetting van hotelkamers in het centrum van Den Haag en op Scheveningen bijvoorbeeld kan met 14 procent bijna niet lager. In 2019 was dat in januari nog 53 procent. Gasten blijven sinds de lockdown massaal weg uit de stad. De winkels mogen dan sinds kort weer open zijn, maar dat is niet genoeg voor bezoekers om naar Den Haag te reizen. Mensen willen volgens de branche uitgaan, theaters en musea bezoeken of uit eten. Maar dat kan allemaal niet. En de hotels zijn dan wel open, maar de gasten moeten eten en drinken op hun kamer.