Hoe je met een post-it je online meeting minder vermoeiend maakt

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: Zoom-moeheid

Als u een van de vele miljoenen thuiswerkers bent die Nederland momenteel kent, dan heeft u er ongetwijfeld al mee te maken gehad: Zoom-moeheid. Vergaderen via de webcam mag dan leuk en handig zijn voor een uurtje, maar doe dit dagen, maanden achter elkaar en de lol is er snel vanaf. Zelf ken ik onderhand niet alleen Zoom-moeheid, maar ook Zoom-irritatie, Zoom-wanhoop en Zoom-zak-er-allemaal-maar-in-ik-wil-naar-een-onbewoond-eiland-zonder-wifi.

Het online vergaderen is simpelweg een stuk vermoeiender dan fysiek vergaderen. Dit kent vier verschillende oorzaken, aldus een recent artikel hierover van een onderzoeker aan de Universiteit van Stanford. Ten eerste zie je met Zoom je collega’s voortdurend close-up. Je maakt continu oogcontact, en daar zijn we als mensen niet voor gemaakt. Langdurig intens oogcontact reserveren wij doorgaans voor mensen met wie we op het punt staan een potje te gaan matten (ofwel een potje te gaan rollebollen), niet voor een bila’tje over kwartaalcijfers met Denise van communicatie.

Minder beweging

Via Zoom kost het ook meer moeite om alle verschillende communicatievormen in de gaten te houden: verbale plus non-verbale communicatie én de chatbox. Je loopt dus per definitie achter en het kost flink meer energie om alles bij te benen. Je komt daarnaast bij online vergaderen minder aan beweging toe - je hebt immers vaak elk uur een nieuwe meeting - ook dat komt je energiepeil niet ten goede.

De laatste oorzaak voor Zoom-moeheid: je ziet in je scherm voortdurend je eigen gezicht. Hierdoor ben je je tijdens het praten en luisteren bewust van jezelf: hoe zit mijn haar? Kijk ik ongeïnteresseerd? Heb ik donkere wallen? Kom ik in deze trui wel daadkrachtig over? Zo bewust zijn van je uiterlijk is geen recept voor relaxt vergaderen - zelfs niet als je er pico bello uitziet.

Voor dit laatste is er gelukkig wel een oplossing, zo kwam ik onlangs achter. In Zoom kun je met de functie ‘hide self view’ je eigen camerabeeld uitzetten. In Teams kan dit niet, maar je kunt wel gewoon een post-it over je eigen hoofd plakken. Zo word je niet door je eigen gezicht afgeleid en dat scheelt weer.

Wat verder helpt tegen de Zoom-moeheid: niet langer vergaderen dan pakweg veertig minuten, en liever niet te veel meetings op een dag. Moet het toch, dan helpt voldoende pauzes nemen en zorgen dat je maar één collega tegelijk ziet in je scherm. We zullen helaas nog wel een tijdje tot het online vergaderen veroordeeld zijn, dus we moeten er maar het beste van maken.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

