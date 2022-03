Hoe Dylan horecazaak begon, midden in coronatijd: ‘Kwam voor mij juist op zeer goed moment’

Plannen hadden ze volop, maar het opzetten van BAAS Bodegraven was een kwestie van de lange adem. ,,Eigenlijk zijn we pas net begonnen’’, vertelt Quint Langerak die samen met PJ Geerlof en Thijs Mansier het initiatief nam om het voormalige ‘Vrienden van de Hoeck’ over te nemen en om te toveren tot een nieuw concept. Al in januari 2021 zetten zij de verbouwing in gang, maar de gevolgen van alle coronamaatregelen lieten zich tot in januari van dit jaar voelen.