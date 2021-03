Het megapand van AFAS met theaterzaal, sporthal en restaurant is af, maar voorlopig komt er geen mens

‘Als mbo’er in de techniek heb je nu meer kansen dan iemand die hoger opgeleid is’

11 maart Vandaag is het Wereld Loodgieters Dag. Het moment om even stil te staan bij deze onmisbare vakmensen, vindt ondernemersvereniging Techniek Nederland. Want wie bel je als de waterleiding kapot vriest of de verwarming het niet meer doet? Juist. Tegelijkertijd is er nog altijd een groot tekort aan loodgieters, net als aan andere technische vakmensen.