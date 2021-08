Henrike is dirigent bij de fanfare: ‘Doe meer dan met mijn dirigeerstok zwaaien’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Henrike Oonk-van der Veer (35) uit Winterswijk, dirigente van een fanfare.

Je staat vast niet de hele dag met je dirigeerstok te zwaaien?

,,Dat klopt. Wat veel mensen niet weten, is dat je als dirigent ook veel bezig bent met allerlei voorbereidingen. Zo moet je voor de repetities de muziek goed kennen, weten hoe de noten moeten klinken en waar zich wellicht moeilijkheden voordoen. Dat zijn passages die tijdens de repetities zorgvuldig worden geoefend. Een aantal keer per jaar geef je een concert en daarna werk je weer aan een nieuw programma.’’

Ben je als dirigent fulltime bezig?

,,De meeste dirigenten die ik ken hebben ook andere werkzaamheden. Zo werk ik als muziekdocente op meerdere basisscholen. Ook geef ik naschoolse lessen op klein koperen blaasinstrumenten (trompet en bugel). Daarnaast studeer ik nog aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Ik wil mijn bachelor Hafabra Directie (opleiding voor dirigent van Harmonie- en Fanfareorkesten en Brassbands, red.) halen. Uiteindelijk zou ik graag meer orkesten erbij willen hebben.’’

De tekst gaat hieronder verder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hoe ben je begonnen?

,,Op mijn zestiende had ik al een jeugdorkest onder mijn leiding met kinderen die net begonnen met muziek maken. Werken met kinderen vond en vind ik fantastisch, maar na verloop van tijd was ik toe aan een grotere muzikale uitdaging. De Disneyliedjes kende ik bij wijze van spreken wel. In 2017 mocht ik bij het orkest waar ik spelend lid ben, invallen als dirigent bij een concert. Drie jaar later ben ik hier in de regio gaan solliciteren en mocht ik me de nieuwe dirigente bij Westendorps Fanfare noemen. Dat voelt voor mij als vrouw toch best bijzonder, want het is veelal een mannenberoep.’’

Waar komt je liefde voor muziek vandaan?

,,Mijn ouders zijn ook muzikaal. Mijn vader bespeelde in zijn jeugd al verschillende instrumenten, en mijn moeder zong altijd graag liedjes met ons. Tijdens een open dag van de muziekschool werd ik verliefd op de trompet. Dat ben ik gaan spelen en ik ben er nooit meer mee gestopt.’’

Quote Het is mooi wanneer je een heel orkest precies op hetzelfde moment gefocust krijgt en je met elkaar samen een muzikaal verhaal vertelt dat tot in de puntjes is afgewerkt Henrike Oonk- van der Veer

Wat vind je het leukste aan je werk?

,,De combinatie tussen het instuderen en uitvoeren van prachtige muziek en het werken met mensen. Het is mooi wanneer je een heel orkest precies op hetzelfde moment gefocust krijgt en je met elkaar samen een muzikaal verhaal vertelt dat tot in de puntjes is afgewerkt. Het voelt magisch wanneer het tijdens een concert muzikaal gezien allemaal op zijn plek valt.’’

En wat is minder leuk?

,,Ik vind het jammer dat het bijna alleen in de avonden en weekenden mogelijk is om als dirigent te werken. Als ik meer orkesten aanneem in de toekomst ben ik daardoor meer weg bij mijn gezin. Maar het is wel logisch dat orkesten ’s avonds repeteren, want de meeste muzikanten gaan overdag naar hun werk.’’

Hoe ging het repeteren in coronatijd?

,,We mochten niet bij elkaar komen, dus repeteren kon toen niet. Veel orkesten hebben van half oktober tot mei echt stilgelegen. We hebben bij mijn orkest nog weleens online bijeenkomsten gehad, maar dat is toch anders. In die tijd ben ik ook wel wat avonden flink chagrijnig geweest.’’

Wil je dit tot aan je pensioen blijven doen?

,,Zoals ik het nu zie, ik ben pas 35, zou ik het nog wel tot aan mijn zeventigste doen. Nu ligt eerst de focus op het ervaring en kennis opdoen in dit mooie vak, door het volgen van mijn studie en door het opdoen van praktijkervaring. Nu heb ik vooral ervaring met fanfares, maar ik hoop daar in de toekomst ook harmonieorkesten en brassbands aan toe te kunnen voegen.’’

Muzikaal talent gezocht



Is muziek je lust en je leven? Bij Nationale Vacaturebank vind je tientallen relevante vacatures om van je passie je werk te maken. We lichten er drie voor je uit:



Heb je een afgeronde opleiding Hafabra Directie en beschikbaar vanaf oktober? Brassband Felison Brass zoekt een nieuwe dirigent in Beverwijk.



Parkstad Limburg Theaters heeft een vacature voor een programmeur popmuziek, cabaret, musical in Heerlen. In de functie voer je zelfstandig de programmering uit met een goede balans tussen vernieuwend, populair en aankomend talent.



Wil jij graag de volgende generatie muziekliefhebbers kennis laten maken met live klassieke muziek? Het Nederlands Philharmonisch Orkest in Amsterdam zoekt een coördinator educatie om educatieprojecten te realiseren. Kandidaten hebben ervaring in kunst- en cultuureducatie in de discipline muziek.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.