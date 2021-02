Henk en Jan stoppen ruim voor pensioen met werken: ‘Nog 2 jaar had ik niet volgehouden’

Op de bouwplaats, in de fabriek of het verpleeghuis zware lichamelijke arbeid verrichten. Dag na dag, jaar na jaar. Vaak in ploegendienst. Het is de dagelijkse praktijk voor veel werknemers. Maar met het verstrijken van de tijd gaan de jaren tellen en nemen de fysieke ongemakken toe. En als dan ook nog de AOW-leeftijd omhoog gaat, dan is het geen garantie dat werknemers ongeschonden hun pensioen halen.