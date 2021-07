Handelaar Girbe waagt miljoenengok met onverzekerde lading uit China: ‘Lig je wel van wakker’

Containerprijzen rijzen de pan uit. Met vrachtkosten van 17.000 dollar per container, is het importeren van riet uit China volgens de gebruikelijke route simpelweg niet de moeite. ,,De waarde van het riet aan boord is tussen de 6000 en 7000 euro’’, vertelt Girbe van Rees van riethandel Jos van Rees & zn. uit Genemuiden.

,,Het transport wordt dus twee tot drie keer zo duur. Dan gaat er in één keer niet meer voor 8000 euro riet op een woning, maar voor 25.000.’’ Voor de coronapandemie en de versperring van het Suezkanaal afgelopen maart, was de prijs per container een fractie van wat die nu is. Een tiende om precies te zijn, 1700 dollar per container.