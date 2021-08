Goedlachse Arie (68) verkoopt zwaaiend gerbera’s langs de kant van de weg: ‘Ik kijk iedereen in de ogen’

Na zijn hersenbloe­ding gooit Rob (58) het roer om en begint een modezaak voor heren

7 juni Soms is een ingrijpende gebeurtenis nodig om een nieuwe stap te zetten. Dat is het geval bij Rob Schurink. Negen jaar leidde hij kledingzaak Shoeby in winkelcentrum Reigerhof in Nieuwerkerk. Na een hersenbloeding begint hij nu voor zichzelf.