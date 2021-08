Gegijzelde zeelieden wanhopig: ‘We mogen niet weg uit Rotterdamse haven en krijgen geen loon’

Wat werkgevers niet snappen over werknemers uit generaties X en Y

4 augustus Er is een kloof ontstaan tussen de verwachtingen en drijfveren van jonge werkenden en hun leidinggevenden. Dit geldt specifiek voor de jongeren die deel uitmaken van Generatie Y (geboren tussen 1981-1996) en Generatie Z (geboren na 1997). Dit blijkt uit het onderzoek The Born Digital Effect van softwarebedrijf Citrix, onder tweeduizend jongeren en duizend leidinggevenden over de hele wereld.