Geef jij altijd 100 procent? Soms is herstellen belangrijker dan doorzetten

Met mijn handen op mijn knieën sta ik te hijgen. De spieren in mijn schouders branden, mijn adem krijg ik nauwelijks meer onder controle. Mijn sportmaatjes naast me gaan gestaag door. Honderdvijftig push presses doen we: een oefening waarbij je een zware stang met gewichten boven je hoofd uitstoot. Je mag tussendoor pauzes nemen, maar dan moet je tien keer een andere oefening doen, waarbij je actief ‘uitrust’. Ik moet nog ruim veertig push presses, ik heb helemaal niet goed gepland. Ik vond het nodig om in de eerste ronde al veertig herhalingen pakken en die inspanning komt mijn lijf niet meer te boven.

Precies dezelfde fout bega ik vaak bij grote projecten in mijn werk. Ik werk me met groot enthousiasme een slag in de rondte, maar vraag daarbij te veel van mezelf en haal deadlines vervolgens op mijn tandvlees. 2500 jaar geleden wist de Griekse dichter Aesopus al dat dit geen handige werkwijze is. Hij schreef de fabel van de schildpad en de haas die een hardloopwedstrijd deden. De schildpad won, omdat hij zo gestaag en langzaam doorliep, terwijl de haas het vuur uit zijn sloffen rende en daardoor een dutje moest doen.

Terra Nova-expeditie

‘Doe niet meer dan waar je morgen van kan herstellen’, drukt ook zakelijk strateeg Greg McKeown me op het hart in zijn boek Moeiteloos. Zoek een ritme dat je goed volhoudt en doe niet meer en ook niet minder. Hij schrijft over de Terra Nova-expeditie van de Noren en Britten naar de Zuidpool in 1911.

De Noren liepen elke dag 15 mijl, ongeacht de omstandigheden. Ze bereikten als eerste de pool en voeren daarna nog 16.000 mijl naar huis. De Britten trokken elke dag zo ver als ze konden. Op een mooie dag kwamen ze zo verder dan op een slechte dag, maar ze raakten uitgeput en herstelden niet meer. Ze bereikten de pool 34 dagen later dan de Noren en overleefden uiteindelijk de terugreis niet.

Een dramatisch voorbeeld natuurlijk, maar het geeft me wel houvast. Net als in de sportschool geeft mijn lichaam me genoeg signalen die me vertellen dat ik te hard werk. Hoofdpijn, enorme vermoeidheid, ziek in het weekend, nachtelijk gepieker. Soms is herstellen belangrijker voor een goed resultaat dan doorzetten.

