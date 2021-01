Ex-topman verkoopt nu kleding van plastic flessen: ‘Ik zat daar alleen maar aan de vergadertafel’

Fien start haar KUT-be­drijf: ‘Mijn illustra­ties doorbreken taboe, ze noemen het niet voor niets schaam­streek’

13 januari Fien ten Dam had zelf nooit gedacht dat ze nog eens een bedrijfje zou starten met het vrouwelijk geslachtsorgaan als onderwerp én handelswaar. Maar dat is wel wat de 28-jarige Delftse in haar woning is begonnen: KUT.Illustraties.