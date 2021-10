Europees vakverbond wil permanente regeling voor baanbehoud

Heropleving pandemie

Hij dringt aan op een versnelde overgang naar duurzame energie en roept werknemers op looneisen te matigen. Ook klaagt hij dat het bedrijfsleven te weinig betrokken is bij de Europese herstelplannen, dat Nederland als enige nog steeds moet indienen. Eerder klaagden ook lagere overheden (gemeenten, provincies, regio’s) over te weinig betrokkenheid.

Vurig pleidooi

Von der Leyen hield zelf eerder op de dag al een vurig pleidooi voor een versnelde energietransitie. Zonne-energie is tien keer goedkoper dan tien jaar geleden, wind zelfs vijftig keer, stelde ze in een debat in het Europese Parlement, en beide komen van eigen grond. Klimaat- en economische belangen gaan daar hand in hand. Met een gas- en olie-invoer van 70 en 97 procent is Europa gevaarlijk afhankelijk van politiek niet altijd betrouwbare leveranciers.