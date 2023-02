Erik ten Hag overwon scepsis, en won zijn eerste prijs met Manchester United: wat voor leider is hij?

aan het werk 2 jaar oud en naar bijles moeten, we beginnen steeds eerder met labeltjes opplakken

We hebben in Nederland een voorliefde voor het afnemen van tests om ons te laten vertellen wie we zijn. Volgens Anne-Marije Buckens (34), die al ruim tien jaar een bedrijf heeft waarmee ze 50-plussers aan werk helpt, kunnen we beter vanuit ons hart denken.