Eric, ‘man van de vibrators’, begon op een zolderkamer en runt nu een multinational

Werken in Barcelona als antigif tegen corona­sleur: ‘Om 7.30 beginnen, daarna naar het strand’

15 september Of je nu vanuit huis werkt of vanuit het zonnige Barcelona, dat maakt tegenwoordig eigenlijk helemaal niet zo veel meer uit. Vooral millennials verlangen naar werken in een ander land. Maar je werkgever zo ver krijgen, blijkt nog best lastig. Organisatie Sweet Spot Abroad maakt het makkelijker voor bedrijven om personeel tijdelijk vanuit het buitenland te laten werken.