Een trap van twee miljoen? Voor deze trappenkoning uit Barneveld is niks te gek

Workation Het nieuwe thuiswer­ken doe je vanaf je vakantie­adres

20 juli Werken vanuit een vakantiehuis of hotel ergens in Nederland of het buitenland was voor corona ondenkbaar. Maar nu het werk digitaal gaat, is workation (een samenvoeging van work en vacation) een serieus alternatief voor thuiswerken. Vooral werkenden onder de 45 jaar uit de grote steden zijn enthousiast, blijkt uit onderzoek.