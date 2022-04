Een stoffige man in grijs pak? Uitvaartondernemers Eva en Marijke komen gewoon op de fiets

Akkoord in gehandicap­ten­zorg: 190.000 mensen krijgen loonsverho­ging tot ruim 8 procent

Zorgbonden hebben met werkgeversorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) een akkoord bereikt over een nieuwe cao. De 190.000 werknemers in de gehandicaptenzorg krijgen een structurele loonsverhoging die kan oplopen tot ruim 8 procent en het minimumuurloon is vastgesteld op 13 euro, melden de bonden FNV en NU’91.

18 maart