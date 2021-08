Edwin nam de juwelierszaak van zijn verongelukte vader over, nu bestaat het bedrijf bijna 100 jaar

Werkloos, maar zin in een baan? Holland Warmte uit Numansdorp leidt je graag op tot cv-ketelspeci­a­list

26 augustus De telefoon rinkelt er nog net niet van de haak. Maar zeker is dat de vraag naar duurzame verwarmingsinstallaties groter is dan wat Holland Warmte aan kan. Hun veertig eigen cv-ketel monteurs werken zich drie slagen in de rondte. ,,Maar al hadden het er zestig geweest, dan nóg moesten er klanten op een wachtlijst worden geplaatst", aldus directeur Marianne van Triet, die nu ook een beroep doet op het UWV Hoeksche Waard. ,,Waarom leiden we langdurig werklozen niet op om een bijdrage te leveren aan een aardgasvrij Nederland?”