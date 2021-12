Durfkapitaalinvesteerder Jimmy (26) helpt start-ups uitgroeien tot gevestigde naam

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Jimmy Dietz (26) is durfkapitaalinvesteerder bij Slingshot Ventures.

Als iemand vraagt wat voor werk je doet, wat zeg je dan?

,,Het bedrijf waar ik voor werk investeert het geld van vermogende ondernemers in beginnende bedrijven. Ik ben verantwoordelijk voor het vinden van interessante start-ups, voer data-analyses uit om te kijken hoeveel potentie ze hebben en benader de ondernemers.’’

Hoe ziet een typische werkdag er voor jou uit?

,,Ik ben vooral veel met startende ondernemers in gesprek. In coronatijd spreek ik die meer op afstand dan voorheen, maar ook nu zorgen we ervoor dat we ondernemers ook ‘in het echt’ spreken. De mensen achter het bedrijf zijn de belangrijkste factor in het slagen ervan. Die wil je beter leren kennen, en dat gaat nog steeds beter door samen een kop koffie te drinken of uit eten te gaan dan door te videobellen.”

Hoe vinden jullie veelbelovende bedrijven?

,,We zoeken datagedreven: ons eigen platform speurt het internet af naar het soort bedrijven dat binnen onze investeringsfocus past. Als bijvoorbeeld iemand die een hoge functie had bij Google een eigen bedrijf opricht en daar een bericht over deelt op LinkedIn, dan geeft het systeem ons een seintje dat we daar eens naar moeten kijken. Maar we krijgen ook wel tips van onze eigen investeerders. Dat zijn zelf ook allemaal succesvolle ondernemers met hun eigen netwerk.’’

Quote Er wordt soms wat makkelijk over gedaan in onze industrie - we investeren een miljoen hier en een miljoen daar - maar het is belangrijk de waarde van het geld in te blijven zien Jimmy Dietz

Investeringen doen jullie vast niet voor een paar euro...

,,Dat klopt, het gaat om flinke bedragen. We werken in fases, waarin we steeds een bepaald bedrag beschikbaar hebben dat we kunnen investeren. Het totaalbedrag dat we momenteel onder beheer hebben komt uit op zo’n 120 miljoen euro.’’

Zo, wat een geld! Of ben je al gewend aan dit soort bedragen?

,,In mijn werk heb ik er dagelijks mee te maken, maar het blijft wel bijzonder, hoor. Er wordt soms wat makkelijk over gedaan in onze industrie - we investeren een miljoen hier en een miljoen daar - maar het is belangrijk de waarde van het geld in te blijven zien. Onze investeringen komen allemaal van privépersonen, wij geven dus iemand anders z’n geld uit. We zijn daarom kritisch in de keuzes die we maken. Voor de verdeling van ons eerste fonds van 65 miljoen hebben we meer dan 1000 bedrijven bekeken. Uiteindelijk hebben we slechts in 14 daarvan geïnvesteerd.’’

Wat voor soort bedrijven zitten daartussen?

,,We hebben onder meer geïnvesteerd in scheermessenbedrijf Boldking en elektrische fietsenmaker Van Moof.’’

Heb je er altijd al van gedroomd dit werk te doen?

,,Mijn vader en moeder zijn allebei ondernemers. Mijn grote droom was altijd om ook een eigen bedrijf te hebben, maar dat is tot nu toe anders gelopen. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd bij Nyenrode Business University. In mijn studententijd zag ik dat veel studenten goede ideeën hadden voor een onderneming, maar dat de drempel om naar een investeerder te stappen te hoog was. Toen heb ik een eigen investeringsfonds voor studenten opgericht. Ik had dus al die ervaring en heb daarna nog wat andere rollen in het bedrijfsleven gehad, toen Slingshot op mijn pad kwam.”

Wat vind je het leukst aan je baan?

,,Het helpen van ondernemers met het verder laten groeien van hun bedrijf. Ik help elke dag anderen met het verwezenlijken van hun dromen, daar krijg ik heel veel energie van.”

Quote We investeren niet alleen financieel, maar steken ook tijd en energie in het helpen van de ondernemer Jimmy Dietz

Is er nog iets lastig aan jouw werk?

,,Het is een competitieve wereld. Een veelbelovende start-up kan vaak kiezen uit verschillende investeringsfondsen. Je probeert ondernemers ervan te overtuigen dat jij het beste aanbod hebt. We investeren niet alleen financieel, maar steken ook tijd en energie in het helpen van de ondernemer en we hebben via ons netwerk veel kennis in huis. Maar soms kiest men toch voor een aanbod van een ander fonds. Dat is nooit leuk.’’

Hoe zie je de toekomst voor je?

,,Het idee van een eigen bedrijf blijft me wel trekken. De verschillende ondernemers die ik ontmoet en hun ideeën zijn inspirerend. Voorlopig zit ik goed waar ik zit, maar uiteindelijk wil ik wel mijn eigen ding gaan doen.”

