Duizenden vacatures voor festivals deze zomer: ‘Voor corona hadden we nog een wachtlijst’

De festivaltickets branden bij sommigen al twee jaar in hun broekzak. Nog even geduld, want deze zomer kan het weer. Maar hoe zit het achter de schermen? Bij evenementenorganisator ID&T Groep staan duizenden vacatures open. En niet alleen voor seizoenswerk, want er worden ook veel vaste medewerkers gezocht, meldt branchevereniging VNPF.

Duizenden beschikbare banen? Dat is uniek in de festivalwereld, want de afgelopen dertig jaar heeft ID&T nog nooit zo veel vacatures gehad. ,,Vroeger hadden we zo veel mensen, dat we zelfs een wachtlijst moesten invoeren. Dat lijkt nu nog even ondenkbaar’’, zegt Rosanne Janmaat, operationeel directeur bij ID&T Groep.



De oorzaak van dit personeelstekort ligt bij de coronacrisis. De evenementensector lag twee jaar plat en het festivalpersoneel ging op zoek naar andere banen. Janmaat: ,,Logisch ook, want iedereen moet geld verdienen. Een groot deel werkt nu bij de GGD of in de bouw. Hierdoor moeten wij dus op zoek naar nieuwe mensen.’’

Dit herkent ook Berend Schans, directeur van de branchevereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. ,,De popsector ging als eerste dicht en als laatste open. En de coronasteun was vaak niet voldoende om de broek op te houden.’’ Hij heeft de cijfers van 2021 nog niet, maar in 2020 werd aan minstens 1200 medewerkers van VNPF-podia geen werk meer geboden. Dit is zo'n 20 procent van het aantal werkenden in de sector.

Schans: ,,Bij festivals en evenementen en hun toeleveranciers lagen die cijfers nog hoger. Hier was er geen werk meer voor 40 tot 70 procent van de mensen. Vooral zelfstandigen waren hiervan het slachtoffer. Die moesten op zoek naar iets anders. Niet iedereen daarvan keert dit festivalseizoen weer terug.’’

Nieuw lichting

Dit betekent dat er een geheel nieuwe lichting medewerkers moet opstaan. En dat is niet heel eenvoudig, want sommige mensen twijfelen of de festivalzomer écht doorgaat. ,,Dit is begrijpelijk na twee jaar onduidelijkheid’’, zegt Janmaat. ,,Maar festivals gaan door. Daar hebben we alle vertrouwen in. Kijk naar het buitenland, zoals Amerika of Groot Brittannië. De festivals gaan daar gewoon allemaal door.’’

Quote We kunnen iedereen gebruiken. Op een meerdaags festival zoals Mystery­land hebben we bijvoor­beeld 5000 mensen nodig Rosanne Janmaat

Van de bar tot eerste hulp

Naast de twijfel, weten veel jongeren gewoon ook nog niet dat ze op een festival kunnen werken. ,,Hier komen ze pas mee in aanraking als ze daadwerkelijk op een festival rondlopen. Maar veel nieuwe studenten hebben nog nooit een festival meegemaakt.’’ En veel oudere studenten - die wel bekend zijn met deze bijbanen- zijn inmiddels afgestudeerd. ,,Die hebben misschien al een vaste baan en kunnen dus niet de hele zomer achter de bar staan’’, vertelt Janmaat.

ID&T zoekt trouwens niet alleen barpersoneel, maar mensen uit allerlei verschillende sectoren: stagebouwers die van een grasveld een volledige ‘stad’ kunnen maken, mensen die licht en geluid regelen, schoonmakers, beveiligers en bijvoorbeeld hulpverleners. ,,We kunnen iedereen gebruiken. Op een meerdaags festival zoals Mysteryland hebben we bijvoorbeeld 5000 mensen nodig. Alleen al het artiestenteam bestaat uit zo'n 200 mensen per dag. En ook loopt er dagelijks een paar honderd man beveiliging rond.”

Over heel Nederland

In totaal heeft ID&T 45.000 tot 50.000 banen beschikbaar. ,,Om dit rond te krijgen hebben we de website De Leukste Zomerbaan van Nederland opgericht. Hier zie je precies wat je kan doen en waar je mag komen werken’’, zegt Janmaat. Een groot deel van de evenementen vindt plaats in de Randstad, maar ook in de rest van Nederland zijn we te vinden. ,,En als je nu nog bezig bent met het afronden van je studie, dan mag je ook later aansluiten. Wie er behoefte aan heeft kan bij ons ieder weekend komen werken. Minder kan ook, het is erg flexibel.’’

De toekomst

Daarnaast zijn er ook voldoende vaste banen in de evenementensector beschikbaar. Schans: ,,Als je graag uitgaat, concerten bezoekt of naar het theater gaat, dan kan je nu van je hobby je beroep maken. Er zijn genoeg baankansen op alle niveaus in de culturele sector.’’ De directeur ziet de toekomst in ieder geval positief in: ,,We zitten nu echt in een opstartfase. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we over een jaar of twee weer volledig normaal draaien. Bij jongeren is de liefde voor cultuur niet verdwenen.’’

En ook Janmaat verwacht een goede festivalzomer. ,,We voelen de urgentie om alles rond te krijgen. Ons personeelstekort mag niets afdoen aan de festivalervaring. Maar het balletje gaat wel rollen als we weer een paar festivals gedraaid hebben. Het komt goed.’’

Festivalwerkers gezocht



Wil jij deze zomer werken op een festival? Op De Leukste Zomerbijbaan vind je de beschikbare vacatures via ID&T. Of kijk bij Nationale Vacaturebank voor meer banen in entertainment, kunst en cultuur bij jou in de regio.

