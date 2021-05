Door corona zijn we nóg meer gaan zitten tijdens het werk: ‘Nederland is kampioen in zitten’

Nederlanders zijn Europees kampioen zitten. We zitten gemiddeld ruim 10 uur op een doordeweekse dag, een groot deel daarvan voor werk. Tijdens corona zijn thuiswerkers nog meer gaan zitten. Gezondheidsproblemen liggen op de loer, zegt de overheid. Daarom daagt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid thuiswerkers via een appservice uit om elk halfuur even te bewegen.

Vanaf maandag kunnen thuiswerkers zich aanmelden voor de Werken = Bewegen Challenge van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De uitdaging is onderdeel van een grote campagne om zittende werkers meer aan het bewegen te krijgen. Want Nederlands zitten het meest van alle Europeanen blijkt uit verzamelde cijfers van het ministerie.

Ruim dertig procent van de Nederlanders zit minimaal 8,5 uur per dag, terwijl 12 procent van de gehele Europese bevolking gemiddeld maar zoveel uur zittend doorbrengt. ICT'ers zitten het langst per dag in ons land, gevolgd door werknemers uit de financiële sector en bestuursleden. Voor de coronacrisis zaten we gemiddeld 4,4 uur voor werk. Bijna 3,5 miljoen werknemers zat zelfs zes uur of meer tijdens werkdagen. Na de uitbraak van de pandemie zijn we gemiddeld nog meer gaan zitten.

Gezondheidsrisico's

Al dat zitten is helemaal niet goed voor ons, zegt Heidi Boussen, directeur van de directie Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ,,Mensen die veel zitten, bijvoorbeeld beeldschermwerkers of chauffeurs hebben meer kans op ziektes zoals hart- en vaatziekten, diabetes type II, depressie, kanker en zelfs vroegtijdig overlijden. Daarnaast kampen beeldschermwerkers vaker met arm-, nek- en schouderklachten.”

Het ministerie wil mensen via de campagne bewust maken van deze gezondheidsrisico’s en wil natuurlijk dat thuiswerkers vaker in beweging komen. ,,Gelukkig is de oplossing vrij simpel: regelmatig even opstaan en bewegen. Als je elk half uur in beweging bent, is de kans kleiner dat je ziek wordt. En dat is al zo gemakkelijk als het opstaan voor een belletje of het halen van een kopje koffie.”

Thuiswerkers die graag meer willen bewegen, maar een stok achter de deur nodig hebben, kunnen zich aanmelden voor de challenge. Ze krijgen dan via Whatsapp een week lang dagelijks drie berichten met onder meer beweegbingokaarten, instructies, tips en inspiratie om elk half uur even van hun stoel te komen. De tips komen onder meer van gedragswetenschapper Ben Tiggelaar, vitaliteitscoach Olga Commandeur en hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder die middels een video vertellen hoe je meer beweegt en waarom het zo goed voor je is. ‘Het is een goed idee om elk half uur het zitten te onderbreken. Maar het belangrijkste is dat mensen geen invulling hoeven te zoeken, omdat het onderdeel van het werk is geworden”, aldus Erik Scherder in een van de inspiratievideo’s.

Ommetje

De appservice moet vooral een inspiratie zijn, geen verplichting. Boussen: ,,We willen werkenden handvatten bieden, zodat zij het langdurig zitten gemakkelijk kunnen onderbreken en de kans op klachten en ziektes kunnen verkleinen. Voorkomen is zo veel beter dan genezen.”

De directeur nodigt iedereen uit om mee te doen. Zelf probeert ze het goede voorbeeld te geven aan haar team binnen SWZ door actief mee te doen aan Ommetje, de populaire wandelapp. ,,Binnen onze afdeling maar binnen het gehele ministerie werkt bijna iedereen al geruime tijd thuis. Deze campagne is dus zeker ook voor ons bedoeld. Als je niet oplet zit je zo uren achter elkaar te videobellen. Daarom zijn we bij onze directie onder meer een Ommetje-groep begonnen om iedereen uit te dagen om minstens elke dag een rondje van twintig minuten te lopen. Ik sta op 609 punten, maar lang niet bovenaan.”

