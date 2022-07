Dit moet je weten als je werkt naast school of studie

Vakkenvullen, friet bakken of werken bij het animatieteam op de camping. Het is zomer, dus tijd voor vakantiebaantjes. Voor jonge werknemers tot 21 jaar gelden wel net wat andere regels dan voor volwassenen. Hier moet je op letten als je een vakantie- of bijbaan hebt.

Door het personeelstekort liggen de bijbaantjes in veel sectoren voor het oprapen. Jongeren kunnen aan de slag in de horeca, de evenementensector of tijdelijk bijspringen in winkels, maar zijn als minderjarige wel aan andere regels gebonden dan volwassen werknemers.

Jongeren mogen officieel vanaf 15 jaar gaan werken bij een bedrijf. Vanaf hun dertiende mogen ze al wel klusjes uitvoeren, maar niet meer dan dat. ,,Het gaat dan om eenvoudige opdrachten, waarbij ze bijvoorbeeld niets mogen tillen. Ook moet het werk altijd onder begeleiding van een volwassen werknemer plaatsvinden”, zegt Salim el Aater, adviseur bij FNV Young & United.

Tot en met 21 jaar geldt het minimumjeugdloon

Vanaf 15 jaar mogen jongeren steeds zelfstandiger werken. Dit is ook de leeftijd waarop jongeren recht hebben op het minimumjeugdloon. Dat ligt lager dan het minimumloon voor volwassenen. Wie 21 jaar of ouder is krijgt minimaal 9,96 euro bruto per uur, oftewel 79,62 euro per dag. Hoe jonger de werknemer, hoe lager het minimumloon. Iemand van 15 jaar krijgt bijvoorbeeld 2,99 euro per uur.

Het minimumjeugdloon per 1 juli 2022*:



15 jaar: 3,04 euro per uur

16 jaar: 3,50 euro per uur

17 jaar: 4,00 euro per uur

18 jaar: 5,07 euro per uur

19 jaar: 5,98 euro per uur

20 jaar: 8,11 euro per uur

21 jaar of ouder: 10,13 euro per uur



*bedragen op basis van een 40-urige werkweek

El Aater: ,,Het lagere minimumloon voor jongeren is oorspronkelijk bedoeld om het aannemen van jonge mensen aantrekkelijker te maken. Ze zijn soms eerder geneigd om een 20-jarige met meer werkervaring aan te nemen in plaats van een 15-jarige. Het lagere loon compenseert dan de werkervaring.”

In de komende jaren gaat het minimumloon met 7,5 procent omhoog. ,,Er zijn wel twee nadelen. De verhoging biedt de jongeren relatief weinig steun, zeker nu de inflatie boven de 10 procent uitkomt. Daarnaast is het minimumjeugdloon inmiddels redelijk achterhaald. Iemand van 18 jaar is volwassen en heeft de daarbij behorende lasten - zoals huur en studiekosten - en zou daarom ook een volwassen loon moeten krijgen.”

Personeelstekort geeft ruimte om te onderhandelen

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat steeds meer bedrijven werknemers in bij- of vakantiebaantjes een hoger loon bieden dan het minimumjeugdloon, zegt El Aater. Hij ziet dat jongeren er niet altijd bij stilstaan dat ook zij kunnen onderhandelen over hun salaris. ,,Stel, je hebt al een jaar in een restaurant gewerkt en hebt goed gepresteerd, dan mag je bij je nieuwe werkgever gewoon om een hoger loon vragen. Als een concurrerend bedrijf een hoger salaris biedt voor hetzelfde werk, kaart het aan bij de werkgever en vraag of ze dat aanbod kunnen matchen.”

Wel belangrijk, voordat je begint met onderhandelen: kijk of er in jouw geval sprake is van een all-in-salaris of niet. El Aater: ,,Dit is een salaris waarbij het vakantiegeld (8 procent van je loon) en de waarde van je vakantiedagen (10 procent van je loon) al inbegrepen zit. Stel, je uurloon is 10 euro, dan krijg je in de all-in-situatie 11,80 euro. Dat is een best een groot verschil.” Het kan zo zijn dat een werkgever die werft met een hoger uurloon dan concurrenten het all-in-tarief plaatst. ,,Dit verschil is maar schijn. Je hebt namelijk altijd recht op vakantiegeld en vakantiedagen. Bij de baan die nu 10 euro per uur biedt, krijg je het verschil later uitbetaald. In feite verdien je dus bij beide banen evenveel.”

Wie werkt in loondienst heeft - ook als het gaat om een tijdelijke vakantiebaan - recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Vaak is vakantiegeld al onderdeel van je loon, ditzelfde geldt voor de niet opgenomen vakantiedagen. ,,De wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden nadat het kalenderjaar (waarin ze opgebouwd zijn) verstreken is”, vertelt El Aater. ,,Check dus goed je loonstrook of deze al zijn uitbetaald. Zo niet, ga dan in gesprek met de werkgever.”

Houd rekening met de maximale werktijden

Naast vakantiegeld hebben minderjarigen nog andere rechten en plichten. Volgens de Arbeidstijdenwet gelden er voor hen andere bepalingen rond werktijden dan voor volwassenen. Tieners van 13 en 14 jaar mogen bijvoorbeeld nooit op zondag werken en mogen op een schooldag maximaal twee uur werken. ,,Schooluren worden ook als werkuren gezien, dus hier mag je er geen fulltime baan naast hebben”, aldus El Aater.

Iedereen die ouder is dan 15 jaar mag bijvoorbeeld wel op zondag werken. Vanaf 16 jaar mogen werknemers 40 uur per week op de werkvloer staan. Voor schoolgaande 16-jarigen geldt wel dat ze enkel een volledige werkweek mogen draaien als ze vakantie hebben.

Voor vakantiebaantjes - werk dat dus buiten de schoolweken wordt uitgevoerd - geldt dat werknemers wat langer door mogen werken. 15-jarigen mogen bijvoorbeeld tot 21.00 uur werken in plaats van 19.00 uur. Wie 16 of 17 jaar is mag tot maximaal 23.00 uur werken. Nachtdiensten zijn voor alle minderjarigen uitgesloten en er moet altijd 12 uur rust tussen twee diensten zitten.

De Arbeidstijdenwet biedt bescherming tegen uitbuiting van jongeren, maar zelf moeten ze ook hun eigen grenzen stellen, waarschuwt Bregje Verschaeren, loopbaancoach en eigenaar van CoachPraktijk Twente. ,,Leg vooral niet te veel druk op jezelf.” Ze merkt dat jongeren veel stress krijgen, omdat ze al zoveel moeten doen. ,,Ze studeren, moeten sociaal zijn, genoeg geld verdienen. Maar een bijbaan mag nooit ten koste gaan van school, een opleiding of je mentale gezondheid.’’

Invloed op je toekomstige loopbaan?

Toch moedigt Verschaeren het hebben van een bijbaan wel aan. ,,Ook van een relatief simpel baantje als vakkenvuller kun je veel leren wat in je latere loopbaan van pas kan komen. Je leert dan een organisatie kennen, hoe je met collega's samenwerkt. Je maakt mee dat er soms ook wat fout gaat en hoe je daarmee om moet gaan.”

Een bijbaan is dus vooral een goede introductie op de arbeidsmarkt. ,,Het zorgt ervoor dat je geen droombeeld ontwikkelt waarin je na je afstuderen direct een droomcarrière tegemoet gaat. Een bijbaan of zomerbaan relativeert goed en helpt je zien waar je talenten liggen.”

Je hoeft dus ook niet per se een bijbaan te nemen in het vakgebied waarin je carrière wil maken. ,, Het kan wel. Ik zie soms jongeren in de thuiszorg werken, die later de opleiding verpleegkunde volgen. Of toekomstige journalisten die vrijwilligerswerk doen bij een buurtkrantje. Maar het is niet verplicht om nu al te investeren in je carrière. Soms kan je prima een bijbaan nemen alleen voor het geld. Je leert er sowieso van.”

