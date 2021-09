Dit moet je doen als je werkmotivatie vandaag ver te zoeken is

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: geen zin.

Eens in de zoveel tijd heb ik er eentje: zo’n dag waarop ik ab-so-luut geen zin heb, en in werken nog wel het allerminst. Zo’n dag waarop ik al voor ik uit bed stap weet dat het hem vandaag niet gaat worden. Waarop ik tot in mijn vezels voel dat het sléúren wordt. Zo’n dag waarop ik hoog en laag kan springen - als ik daar tenminste de motivatie voor zou hebben.

Af en toe zo’n knetterende baaldag hebben hoeft op zichzelf gelukkig niet zo veel te betekenen. Zo heb ik - vind ik zelf - zo ongeveer de leukste baan ter wereld. Toch word ik minstens een paar keer per jaar overvallen door een gigantische tegenzin. Een groot probleem is dat niet, lastig is het wel.

Verzetten heeft op zo’n dag geen zin, heb ik geleerd. Het beste kun je gewoon opgeven en op de bank gaan hangen. Helaas is dat lang niet altijd mogelijk - zin of geen zin, er moet van alles gebeuren! Wat dan helpt is een beetje méébewegen. Een aai over de bol en hier en daar een kleine beloning, dat werkt. Door de jaren heen heb ik een aantal lapmiddeltjes gevonden waarmee ik mezelf op zo’n baaldag kan belonen voor wat er wél lukt. Ik zie ze als een soort steunmaatregelen, voor als het écht nodig is. Wie weet heb jij er ook wat aan.

1. Doe een dutje. Ja, echt. Dutjes zijn niet alleen aangenaam, ze zijn ook nog eens goed voor je concentratie, schreef ik al eerder. Een dutje is ook een goede beloning: nu een uurtje werken, daarna mag ik een dutje. Vooral praktisch voor de thuiswerkers onder ons, op kantoor een uiltje knappen staat nog altijd een beetje raar…

2. Kijk iets opbeurends. Mijn favoriet van het moment: de korte wekelijkse sketches van comedygroep Foils, Arms and Hog op YouTube. Een paar minuten grinniken, en daarna kun je er weer beter tegenaan.

3. Bel iemand op om te klagen. Ja, je mag best een beetje klagen, binnen de grenzen van het redelijke. Iemand opbellen om even tegen te bitchen werkt louterend, en bovendien vaak verbroederend.

4. Dubbelzoute drop, of iets vergelijkbaars. Behoeft weinig verdere uitleg.

5. Troost je met de gedachte dat zo’n baaldag - hoe irritant ook - gelukkig van voorbijgaande aard is. Je zult het op zo’n dag niet willen horen, maar toch is het zo: statistisch gezien is morgen alweer een stuk beter.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

Heb jij andere ideeën om tijdens een baaldag op gang te komen? Misschien even bewegen (Nederland in Beweging), jezelf op een goede koffie trakteren of een favoriet nummer zingen?

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ontelbaar veel uren breng je op je werk door. Soms ben je superproductief en soms helemaal niet. Hoe komt dat? En wat zijn de ideale omstandigheden om volledig tot je recht te komen? Bekijk hieronder een college van de Universiteit van Nederland over dit onderwerp.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.