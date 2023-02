Dit is de keerzijde van zo veel mogelijk willen doen in zo min mogelijk tijd

,,Ik krijg m’n jas niet dicht!” De mevrouw in de scootmobiel riep het tegen niemand in het bijzonder. Het was een gure dag, de wind sneed je de adem af. Ze stond op een druk pleintje, maar niemand stopte. Wie soms wat sombermanst – zoals ik – zou kunnen denken dat ‘mensen tegenwoordig’ onaardiger zijn. Maar wie dat dan zijn? Ik ken vrijwel alleen maar aardige mensen.

Er lijkt iets anders aan de hand, dachten ook onderzoekers John Darley en Daniel Batson van Princeton University in 1973 al. Ze vroegen een heel aantal mensen om een praatje voor te bereiden. De helft werd gevraagd iets te vertellen over carrièremaken, de andere helft over goeddoen voor anderen. Vervolgens moesten ze meteen naar een andere locatie lopen om dit praatje te geven. En daar zat de crux.

Want niet iedereen kreeg evenveel tijd om naar de volgende locatie te lopen. Er waren drie variaties. Sommige mensen hoorden dat ze genoeg tijd hadden, anderen dat ze precies op tijd zouden komen. En er was een groep die hoorde dat ze eigenlijk al te laat waren en moesten haasten.

Gevallen in een steegje

Een voor een vertrokken de proefpersonen. Onderweg passeerden ze iemand – in werkelijkheid een acteur die bij het onderzoek hoorde - die was gevallen in een steegje. Zouden ze een helpende hand bieden? Je verwacht dat mensen die een praatje in hun hoofd hebben over goeddoen zullen stoppen om te helpen. Dat bleek niet het geval. Tijd bleek het belangrijkst. Van de groep die haast had stopte maar 10 procent, van de mensen met tijd stopte bijna twee op de drie.

Je zou denken dat we anno 2023 veel meer tijd hebben om een helpende hand te bieden dan in 1973. Met alle technologie en machines die ons leven makkelijker maken en tijd besparen. Maar in plaats van het kalmer aan te doen, hebben we onze agenda’s alleen maar voller gepropt. We moeten van alles van onszelf.

Ikzelf ben geen uitzondering. Die dag op het pleintje had ik toevallig wel tijd. Ik stopte en maakte een kort praatje met de mevrouw terwijl ik aan de onwillige rits sjorde. Een klein moment waarop twee willekeurige levens elkaar kruisten en we elkaar zagen als mens. Totdat de rits meegaf. Snel spoedden we ons weer naar onze afspraken.

