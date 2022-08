Dit busbedrijf neemt als eerste acht Oekraïners in dienst: ‘Kunnen er nog 50 bij hebben’

Oekraïners de oplossing voor het personeels­te­kort? ‘Ze zijn echte doorpak­kers’

Horeca, sierteelt, zorg: menige sector in het Groene Hart schreeuwt om personeel. Kunnen Oekraïense vluchtelingen, van wie er steeds meer gaan werken, dat gat vullen? Hoteleigenaren Sharon en Lennart van Gastel van het Weeshuis in Gouda zijn in elk geval blij met ‘hun’ Genny.

22 juli