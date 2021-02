Dit bedrijf gaf personeel ijsvrij onder één voorwaarde: iedereen moet een sneeuwpop maken

Ondernemer Albert (48) laat werk en huis achter en stapt camper in: ‘Weet niet wanneer ik terugkom’

1 februari Albert Worst (48), ondernemer in de evenementenbranche, kwam door de coronacrisis thuis te zitten. In plaats van betere tijden af te wachten, gooit hij nu het roer om. Hij heeft zijn huis en auto verkocht om met een camper Europa in te trekken. ,,Normaal ga je telkens maar door, nu had ik rust en tijd om over dingen na te denken.”