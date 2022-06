Directeur PostNL bezorgt elke donderdag zelf de post: ‘Mooiste parttime baan ter wereld’

Kabinet mocht PostNL en Sandd geen vergunning geven

De fusie van PostNL en Sandd had niet goedgekeurd mogen worden door het kabinet. Dat oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) die daarmee een eerder vonnis van de rechter in Rotterdam bevestigt. Wat de concrete consequenties zijn van de uitspraak, is nog niet meteen duidelijk.

