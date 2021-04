Deze sectoren bieden in 2021 de meeste kansen voor werkzoekenden

De coronacrisis is van grote invloed op de baankansen in verschillende sectoren. De lijst met de meest kansrijke beroepen die LinkedIn ieder jaar opstelt, ziet er dan ook flink anders uit dan vorige jaren. Intermediair zocht uit welke banen juist nu voor het oprapen liggen.

In het Emerging Jobs Report van LinkedIn van 2020, gebaseerd op vacatures uit 2019, domineren privacyfuncties en beroepen in de kunstmatige intelligentie nog de lijstjes. Dat is een jaar later flink veranderd: de meeste Europese bedrijven en overheden hebben zich inmiddels aangepast aan de databeschermingswet AVG en daartoe functionarissen in dienst genomen of ingehuurd. De vraag daarnaar vermindert dus, en in Nederland staat de privacy-officer niet langer op nummer 1.

Cijfers over de kansrijkste banen zijn beperkt vergelijkbaar, want er is een nieuwe onderzoeksmethode gekozen: in plaats van een vergelijking met een jaar eerder, heeft LinkedIn nu in de Jobs on the Rise-lijsten een voortschrijdend gemiddelde berekend van veranderingen in vraag naar specialismen in de afgelopen vijf jaar. Daarbij staan branches en sectoren voorop, en daarbinnen de beroepen.

Trek uit steden

Dat de medische sector in de schijnwerpers staat in deze meting is in het licht van corona niet verwonderlijk. Echter, ook banen in onroerend goed trekken aan. Het thuiswerken heeft de drang om anders te gaan wonen aangewakkerd, er is bijvoorbeeld een trek uit steden naar oorden waar je ruimer kunt wonen, maar ook de vraag naar kantoorruimte op scherp gezet. Ook maakt e-commerce een versnelde vraag naar medewerkers door, wat geen nadere uitleg behoeft voor iedereen die het thuiswerken weleens onderbreekt om even te gaan webwinkelen.



De dominantie van de vraag naar specialisten in software, data en technologie is tanende, maar blijft krachtig. Financiën en klantenservice, juist traditionele sectoren, groeien. Meer online-winkelen leidt namelijk ook tot groei in klantcontactcentra.

Top drie

Voor het onderzoek is ook nader gekeken naar de meest kansrijke beroepen per land. Over Nederland zegt dit onderzoek: ‘Als we kijken naar de sterkst opkomende beroepsgroepen in Nederland in 2020, kunnen we zonder enige twijfel concluderen dat de sterke groei van het aantal vacatures het directe gevolg is van de virusuitbraak. Zo staan er bijvoorbeeld drie zorggerelateerde beroepen bovenaan: verpleegkundigen, ondersteunend zorgpersoneel en professionals in de geestelijke gezondheidszorg.’

Het eenzijdig koppelen van groei in zorgvacatures aan corona zou betekenen dat na afloop van de pandemie de vraag weer fors zou dalen, maar zorg is zeker de komende kabinetsperiode een groeisector, net als uiteraard onderwijs. Kijken we naar het jongste UWV-overzicht kansrijke banen en de langetermijnverwachtingen elders, dan bieden ook veel banen die verband houden met klimaat een goed perspectief, van installateurs tot ingenieurs.

Goede digitale infrastructuur

Nederland bevindt zich wat betreft de grote vraag naar leraren in dezelfde categorie als de Zuid-Europese landen Spanje en Italië. Het opvallendst is de afwijking tussen Nederland en Duitsland, waar, afgaande op deze staatjes, een inhaalslag qua digitalisering plaatsvindt. Dat Nederland minder dan veel andere landen nadelige effecten van de coronacrisis ondervindt, wordt toegeschreven aan onze goede harde en zachte digitale infrastructuur: uitstekende verbindingen en een hoge graad van digitalisering.

Voor Nederland stelde LinkedIn vijftien groeicategorieën op met de kansrijkste beroepen:

1. Onderwijs

Van universiteit tot basisonderwijs: je ziet hier de radicaalste omschakelingen, iedereen van musici tot salesprofessionals switchen naar banen in het onderwijs. Specifiek is behalve naar basisschoolkrachten een grotere vraag naar wis- en natuurkundeleraren.

2. Medische professionals

De vraag naar IC-personeel verdubbelde ruimschoots. De organisaties met de meeste openstaande vacatures – van radiologen tot verpleegkundigen – waren Amsterdam UMC, UMC Utrecht en Radboudumc.

3. Klantenservice

Er was een uitstroom van medewerkers uit de reisbranche naar e-commerce-helpdesks, maar ook horeca-, verkoop- en kassamedewerkers maakten een overstap naar de klantenservice. Het aantal vacatures groeide met 31 procent, onder meer bij Teleperformance en UWV.

4. E-commerce

Deze categorie wordt apart genoemd, met een groei van eveneens 30 procent en een opvallende overstap van winkelpersoneel naar functies waar de virtuele contacten overheersen. Onder meer magazijnbeheer, zoekmachineoptimalisatie en supply chain-management doen het goed.

5. Ondersteunend zorgpersoneel

Behalve de ziekenhuizen vroeg ook de thuiszorg de nodige noeste arbeiders. Feitje: van alle aangenomen kandidaten was 82 procent vrouw, met een gemiddelde leeftijd van 28 jaar.

6. Operations

Deze categorie behelst wat praktischer opgeleiden en zzp’ers voor bezorging en werk als teamleider. DHL, Ikea en Jumbo worden genoemd vanwege hun groei in het aantal vacatures.

7. Freelancers in creatieve content

Veel bedrijven en overheden moesten snel schakelen naar een betere online-presentatie en deden dat met freelancers, voor zowel video en tekst als in (interactieve) vormgeving.

8. Coaches

Geen verrassing in een samenleving waarin de ene helft de coach is van de andere helft. Opvallend was de overgang van fitnessinstructeurs van gesloten sportcentra naar gezondheidscoaches.

9. Freelancers in digitale content

Vergelijkbaar met nummer 7 op de lijst. Vanwege de lockdown zagen organisaties zich genoodzaakt hun online voorzieningen voor klanten uit te breiden. Zo kwam er meer vraag naar freelancers om bijvoorbeeld teksten te schrijven en podcasts te produceren.

10. Sales en business development

Er moest wel verkocht blijven worden in dit handelsland. Alle specialisten op het gebied van business development, vooral degenen met ervaring, zijn gewild.

11. Financiële diensten

De vraag naar onder anderen hypotheekadviseurs en investeringsspecialisten groeide met een kwart. Opvallende groeier: anti-witwasspecialisten die met honderden tegelijk emplooi vonden bij de banken, na de boete van 775 miljoen euro voor ING voor vermeend gebrek aan alertheid om mogelijk criminele transacties te traceren.

12. Sociale media en digitale marketing

Van degenen die in een baan vonden in deze richting, was de gemiddelde leeftijd 28 jaar. Twee derde was vrouw.

13. AI en data science

Bij uitstek een magneet voor hogeropgeleiden, met bij voorkeur logisch denkvermogen en bijvoorbeeld een diploma in een van de bètastudies of econometrie.

14. Wetenschap en onderzoek

Breken eindelijk de hoogtijdagen voor onderzoek weer aan zonder dat voor elke duizend euro ellenlange speurtochten naar financiering nodig zijn? TU Delft, Universiteit Utrecht en andere zochten medisch onderzoekers. De meerderheid van de banen ging naar vrouwen.

15. Geestelijke gezondheidszorg

De coronacrisis heeft geleid tot een toename in mentale problemen, met niet zelden de noodzaak tot professionele hulp. Bij uitstek een mogelijkheid voor werkloze of elders werkende psychologisch opgeleiden om alsnog in de eigen branche aan het werk te komen.

