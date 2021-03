Deze ontsmettingspalen zijn biologisch, halal én verzorgend voor je handen (en dus een enorm succes)

Nee, het was écht niet de bedoeling dat ze van die ‘kleine’ ontsmettingspalen zouden gaan maken. Hun bedrijf is er ook helemaal niet op ingericht, ze maken altijd grote reinigingsmachines. Maar ja, in coronatijd weet je niet hoe het allemaal gaat lopen. ‘Dus laten we het maar doen’, dachten ze bij Unifortes. Met succes: duizenden paaltjes worden inmiddels in meer dan twintig landen gebruikt.