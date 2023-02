Deze banen zijn het populairst onder starters

Magnet.me, een carrièreplatform voor starters en young professionals (hoger opgeleiden die bezig zijn aan hun eerste of tweede carrièrestap), voert jaarlijks onderzoek uit naar de populairste banen onder starters. De ranglijst is gebaseerd op ruim 186.600 vacatures die online staan bij het platform voor deze doelgroep. Hoe vaker gebruikers een vacature ‘liken’ of erop solliciteren, hoe hoger de plek op de ranglijst.

De meest gewilde functie dit jaar is een management traineeship bij vliegtuigmaatschappij KLM. ,,Dat is niet geheel verrassend’’, vertelt Laurens van Nues, mede-oprichter van Magnet.me. ,,KLM is een grote werkgever die veel mensen aanspreekt. Daarnaast zegt het woord ‘management’ het al. Iedereen die het leuk lijkt om een leidinggevende rol te hebben is hierbij aan het juiste adres.’’

Goede leerschool

In de top 100 zijn wederom grote bedrijven terug te vinden, zoals Shell, ING, Unilever, Philips, Mars, Deloitte en ABN Amro. De meeste zijn vertegenwoordigd met meerdere vacatures. Ook hier voeren de traineeships de boventoon. ,,Bekende bedrijven doen het altijd goed bij starters, want iedereen kent ze. Maar ook sommige minder bekende bedrijven doen het dit jaar goed.’’

Bijna de helft van de top 100 bestaat uit vacatures in de adviesbranche. Afgelopen jaar voerde de consultancysector ook al de ranglijst aan. ,,Veel adviesbureaus investeren in de training en ontwikkeling van starters en studenten. Je krijgt als consultant de kans om betrokken te zijn bij meerdere projecten bij verschillende bedrijven. Dat is een goede leerschool voor iemand die net begint aan zijn carrière.’’

Top 10 populairste functies onder starters bij Magnet.me 1. Management traineeship bij KLM

2. Entry level consultant bij Oliver Wyman

3. Technology traineeship bij Liberty Global

4. Finance traineeship bij Liberty Global

5. Young Colfield talent program bij Young Colfield

6. Business consultant bij BearingPoint

7. Shell graduate programme 2023 (technical) bij Shell

8. Consulting bij Boston Consulting Group

9. Associate consultant bij OC&C Strategy Consultants

10. Business development representative bij StackState

Ook traineeships zijn volgens Van Nues zeer gewild bij de beginnende werknemer. ,,Het afgelopen jaar is het aantal traineeships in de ranglijst met 55 procent gestegen. Ik had niet verwacht dat het zo zou toenemen.’’ Van Nues denkt dat de stijging veroorzaakt wordt doordat starters het steeds belangrijker vinden om zichzelf verder te ontwikkelen. ,,Als je net begint is dit een ideale functie. Je weet dat er een opleidingsprogramma binnen het bedrijf is, dat je veel kan leren en daarbij goed wordt begeleid.’’

Genoeg te kiezen

Van Nues noemt de nieuwe generatie werknemers een stuk zelfbewuster. ,,Ze willen zelf de keuze maken of een functie wel of niet bij ze past en nemen daar de tijd voor. En er is tegenwoordig ook genoeg om uit te kiezen, dat kan hun denken beïnvloeden. Wie nu start heeft misschien alleen een korte dip qua aanbod in de coronaperiode gekend, maar het personeelstekort is na corona nog veel groter geworden dan het daarvoor al was.’’

Sinds het begin van de coronapandemie waren overheidsbanen ook in trek. Die lijn lijkt zich dit jaar door te zetten. Van WerkenbijdeEU – een initiatief van de Rijksoverheid om te zorgen voor doorstroom van Nederlanders naar functies bij de Europese Unie – staan er acht traineeships in de top 100. ,,Het is mooi om te zien dat een vacature bij de overheid toch veel mensen aanspreekt. Starters en young professionals kunnen er veel leren en op termijn impact maken op Europees niveau. Ook zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden in dit werk doorgaans goed.’’

