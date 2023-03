Deze banen blijven in de toekomst bestaan - en deze functies misschien niet

Stakende vuilnisop­ha­lers zijn spekkoper: ‘13 procent is veel’

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden zijn eruit. In een nieuwe cao zijn afspraken gemaakt voor loonsverhogingen van 7 tot zelfs 13 procent. Het lijkt erop dat staken loont, in veel sectoren is de actiebereidheid groot.