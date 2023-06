De PZC zoekt een gedreven eindredacteur

vacatureDe PZC is hét nieuwsmedium van Zeeland. Via print en online houden we de mensen binnen én buiten Zeeland op de hoogte van alles wat er in de wereld speelt, dichtbij en veraf. Betrouwbaarheid, kwaliteit, betrokkenheid, de menselijke maat en uiteraard de drive om nieuws te brengen, kenmerken onze verhalen.

Wij zijn per 1 juli op zoek naar een gedreven eindredacteur die hieraan haar/zijn steentje wil bijdragen. Wil jij mooie verhalen nóg beter maken? Heb je gevoel voor taal en ook nog eens oog voor de combinatie van tekst en beeld? Dan leren we jou graag beter kennen. Het gaat om een functie voor 3 dagen per week (0,6 fte) die in onderling overleg zijn in te vullen.

Wat vragen wij van jou?

- Je hebt een uitstekend taalgevoel.

- Je bezit die echte teamgeest, maar schrikt er niet voor terug ook zelf initiatief te nemen.

- Je bent flexibel.

- Deadlines boezemen jou geen angst in.

- Je hebt oog voor het beste beeld bij een verhaal.

- Je bent op zoek naar een fijne werkplek met leuke collega’s.

- Je vindt het geen probleem om in wisselende diensten te werken (ook ‘s avonds en in het weekend).

Wat kun jij van ons verwachten?

- Een marktconform salaris met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

- Een afwisselende baan die elke dag weer wat anders brengt.

- Een prachtige werkplek in Middelburg.

- En natuurlijk een hoop leuke collega’s.

Wat we je ook nog bieden

Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, onder andere door middel van trainingen en opleidingen. Ook zijn er verschillende mogelijkheden om arbeidsvoorwaarden uit te ruilen. Denk bijvoorbeeld aan het kopen en verkopen van vakantiedagen, het fiscaal vriendelijk verrekenen van je sportabonnement of de aanschaf van een fiets. Daarbij krijg je ook een warm onthaal wanneer je bij ons start, met een uitgebreid kickstart-programma en heb je een buddy voor de eerste paar maanden, die je begeleidt en helpt je weg te vinden.

Als het grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor alle talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren op deze functie. Juist door de verschillen tussen collega’s ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen. En dat past dan weer heel erg goed bij ons als organisatie. We zijn benieuwd wie jij bent en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.

Interesse?

Reageer dan snel via de sollicitatiebutton op deze pagina. Voor meer informatie over deze vacature kun je via de e-mail contact opnemen met Rolant Quist of telefonisch via 06-46920718.