De PZC zoekt een coördinator regiosport

De PZC is het toonaangevende nieuwsmerk in Zeeland. Via de app, website en krant bereiken wij dagelijks meer dan honderdduizend lezers met nieuws en verhalen uit de buurt, stad of dorp de provincie en de rest van de wereld. De PZC is onderdeel van DPG Media. Als grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor alle talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren op deze functie. Juist door de verschillen tussen collega’s ontstaan frisse inzichten en innovatieve oplossingen. En dat past dan weer heel erg goed bij ons als organisatie. We zijn benieuwd wie jij bent en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.

Wat ga je doen?

Je geeft leiding aan een sportredactie van drie personen (waarin je zelf volop meedraait) en ruim dertig freelancers. Je wordt verantwoordelijk voor alle content die we maken op het gebied van regiosport, zowel online als in print, zowel in tekst als in audio en video. Je hebt daarbij concrete ideeën hoe we online leidend kunnen zijn en blijven op het gebied van Zeeuwse amateursport. Je bent in staat data te analyseren (of bereid dat te leren) om mede richting te geven aan de inhoudelijke keuzes die je maakt. Daarnaast houd je scherp toezicht op het beschikbare budget. Het is belangrijk dat je gewend bent aan het ritme van de sportjournalistiek. In deze rol werk je ook vaak ’s avonds en in de weekenden.

Wat je meeneemt

- Je bent iemand met stevige ervaring in de sportjournalistiek en hebt affiniteit met de amateursport in Zeeland.

- Je denkt en werkt steeds in verschillende snelheden. Scherp op het nieuws van de dag en de uitwerking/presentatie daarvan. Daarnaast plan je, samen met jouw collega’s, producties die een langere adem vergen zoals interviews en achtergrondverhalen.

- Je hebt een uitstekende pen en bent thuis in meerdere journalistieke genres.

- Je bent in staat ontwikkelingen in de Zeeuwse amateursport scherp te analyseren en kunt dat ook aansprekend verwoorden, bijvoorbeeld in onze wekelijkse podcast.

- Je bent een creatieve denker, zowel voor online als print, en neemt collega’s mee in jouw ideeën over onderscheidende producties en verhalen.

- Je beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen, communiceert gemakkelijk en hebt voldoende gezag en overredingskracht om eigen ideeën te laten landen. In eerste instantie binnen je eigen team, maar ook als het gaat om je rol in breder verband en als lid van het chefsteam van de PZC.

Wat wij bieden

- Een dienstverband van 38 uur op een dynamische, bruisende redactie.

- Een salaris conform cao voor journalisten, passend bij jouw ervaring.

- Keuzebudget van 12% (waarvan 8% vakantiegeld) en een winstdeling.

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door onder andere trainingen en opleidingen.

Interesse?

Heb je direct zin om aan de slag te gaan als coördinator regiosport bij de PZC? Reageer dan uiterlijk vrijdag 6 januari via deze link. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ronald van Geenen, hoofdredacteur PZC, via r.vangeenen@pzc.nl.

