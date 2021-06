De pandemie heeft de bezem door de schoonmaakbranche gehaald, hoe nu verder?

Bedrijfspanden en theaterzalen verzamelden tijdens de pandemie weliswaar een flinke laag stof, maar hoefden niet meer regelmatig schoongemaakt te worden. Dat jij en ik niet meer naar kantoor of een restaurant konden, betekende ook dat schoonmakers in grote getalen thuis kwamen te zitten. Op de Dag van de Schoonmaker vragen we ons af, hoe ziet de toekomst er voor hen uit?

Zo'n 10.700 schoonmaakbanen zijn er verloren gegaan tussen februari en december vorig jaar, zo blijkt uit de Schoonmaak Barometer Arbeidsmarkt die het UWV heeft gepubliceerd. De werkgelegenheid in de sector kromp met 8,4 procent. Hiermee is het een van de grootste krimpsectoren in ons land. Binnen die groep werden uitzend- en oproepkrachten het hardst geraakt. Zij zagen de werkgelegenheid krimpen met 22 procent. Dat is een flink verschil als je het vergelijkt met schoonmakers die tijdelijke contracten (-11 procent) of een vaste baan hadden (-5 procent).

Het zijn harde cijfers, maar dat betekent niet dat het allemaal bar en boos is, vertelt Freek Kalkhoven, Arbeidsmarktadviseur sectoren en beroepen bij UWV. ,,We hebben te maken met een banenkrimp, en vorig jaar daalde het aantal vacatures in de sector met 29 procent”, legt hij uit. ,,De kansen voor schoonmakers zijn afgenomen, maar je kunt niet stellen dat er geen vacatures meer zijn. Vraag en aanbod in de schoonmaaksector zijn juist meer in balans gekomen. Vóór de crisis hadden we te maken met een tekort aan arbeidskrachten.”

Volledig scherm Ontwikkeling van het aantal schoonmaakvacatures in de afgelopen drie jaar. © CBS

Toekomst

,,We hebben een prognose gedaan van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt voor de komende twee jaar", vertelt Kalkhoven over het UWV-rapport Herstel van de arbeidsmarkt in de loop van 2021 en 2022 dat vorige week uitkwam. ,,Na de cultuursector verwachten we dat de schoonmaak- en hovenierssector (die twee groepen zijn in het onderzoek samengevoegd, red.) te maken gaan hebben met de grootste banenkrimp van 2021. De impact van de pandemie is daar voorlopig nog wel te voelen.”

Quote Ongeveer één op de drie schoonmaak­ba­nen bestaat uit tijdelijke functies. Die wisselwer­king zorgt voor veel vacatures Freek Kalkhoven, UWV

Naar schatting gaan er in deze sector dit jaar in totaal 12.000 banen verloren. ,,Dat is een behoorlijk aantal, een krimp van 3,5 procent”, aldus Kalkhoven. ,,Als we verder kijken naar 2022, denken we wel dat het aantal banen weer gaat groeien, maar het zal ook dat jaar nog niet terug zijn op het niveau van voor de crisis.”



Het is daarnaast nog de vraag hoe de sectoren waar veel schoonmakers deel van uitmaken omgaan met de veranderingen, aldus de arbeidsmarktadviseur. ,,Denk daarbij aan recreatieparken, waar naast attracties ook veel huisjes worden verhuurd. En ook op een plek als Schiphol werken normaal gesproken enorm veel schoonmakers. We zullen moeten zien hoe dat zich de komende tijd gaat ontwikkelen.”

Mismatch

Het UWV verwacht dat in alle sectoren eerst het aantal werkuren per werknemer zal stijgen en dat daarna pas het aantal contracten wordt uitgebreid. ,,Daardoor denken we dat in 2022 het aantal banen weer zal groeien”, aldus Kalkhoven.

De kanttekening die daarbij geplaatst moet worden, is dat er in de schoonmaakbranche een mismatch bestaat tussen de behoeften van de werkgever en de werkzoekenden. Werkgevers willen graag personeel dat maar een paar uur per week schoonmaakt. Werkzoekenden willen juist een dienstverband voor meer uren. ,,Daarnaast zijn werkgevers vaak op zoek naar schoonmakers die op lastige tijden kunnen werken, zoals bijvoorbeeld alleen in de avonden. Dat betekent dat de doorloop hoog is.”



Dat fenomeen op zichzelf is niets nieuws, zegt Kalkhoven. ,,Het is een dynamische sector waar veel wisselingen plaatsvinden”, legt hij uit. ,,Ongeveer één op de drie schoonmaakbanen bestaat uit tijdelijke functies. Die wisselwerking zorgt voor veel vacatures.”

Quote Voor gespeciali­seer­de schoonma­kers en teamlei­ders liggen de baankansen hoger Freek Kalkhoven, UWV

Trends

Kalkhoven wijst twee belangrijke factoren aan die de schoonmaaksector op de lange termijn kunnen beïnvloeden. ,,Je ziet dat er vanwege het coronavirus meer oog is voor de schoonmaak en hygiëne”, zegt hij. ,,Dat is op dit moment echter nog lastig uit te drukken in banen, maar de focus op het schoonmaken zal aanhouden.”



Ook het hybride werken gaat zijn weerslag hebben op de schoonmaakbranche. ,,Mensen keren terug naar kantoor, maar veel van hen zullen ook een aantal dagen thuis blijven werken. Je ziet dat bedrijven kantoorruimte afstoten en minder locaties nodig hebben. Enkele bedrijven kiezen ervoor om al hun medewerkers thuis te laten werken. Als die trend te hard doorzet, dan heeft een grote impact op de arbeidsmarkt van schoonmakers.”

Kansen

Over het algemeen zijn er veel kansen in de schoonmaaksector, besluit de arbeidsmarktadviseur. ,,Mocht je nu echt lastig werk kunnen vinden, dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar plekken waar een grotere vraag is”, legt hij uit. ,,Denk aan plekken aan de randen van Nederland. Een voorbeeld daarvan is Zeeland. Het is een provincie waar veel vakantiehuisjes zijn en die wat moeilijker te bereiken is.””



Ook specialiseren in een specifieke schoonmaakbaan kan zijn vruchten afwerpen. Denk daarbij aan banen als glazenwasser, ongediertebestrijder of schoonmaker bij calamiteiten. ,,Voor gespecialiseerde schoonmakers en teamleiders liggen de baankansen hoger. Er is nog steeds werk in de reguliere schoonmaak, maar als je je kansen wilt vergroten, is een specialisatie zeker iets om over na te denken.”

Schoonmakers zijn onmisbaar. We zetten een aantal bijzondere voor je op een rijtje. De vrolijkste schoonmaker van Rotterdam, dat is Egbert Kempenaar. Als hij door de straten van Rotterdam-Zuid loopt, draaien passanten zich steevast even om. En áltijd met een lach op het gezicht. Want staat die schoonmaker nou daadwerkelijk Bob Marley te zingen, terwijl hij de stenen schrobt?



Krystel Masuger maakt als organizer huizen voor BN’ers op orde. Een beroep dat menig Nederlander nog niet zal kennen. ,,Het zit eigenlijk tussen schoonmaker en interieurontwerper in.” Het concept waaide over vanuit Amerika. ,,Ik keek naar Amerikaanse programma’s en dacht: dit wil ik ook doen, maar dan betaalbaar.”



Jeffrey Overeem verloor zijn baan door de pandemie en begon een eigen schoonmaakbedrijf. Hij was tot april torenkraanmachinist in de bouw, tot hij als zelfstandig ondernemer in de schoonmaakbranche aan de slag ging: Overeem dak- en gevelonderhoud.

