Daan vreest recessie en vlucht met zijn bedrijf naar VS: ‘Mensen kunnen hier dadelijk niks meer betalen’

Hij startte ooit in in zijn eentje in een klein pand in Den Haag, maar acht jaar later is het bedrijf van Daan Vischschraper uitgegroeid tot een grote speler op het gebied van webdesign. Het bureau, dat onder meer websites maakt en onderhoudt voor bedrijven en maatwerksoftware levert, heeft nu 1000 klanten in heel Nederland. Sinds de coronacrisis doet de ondernemer ook zaken met een groot Amerikaans bedrijf (Masimo) dat ziekenhuisapparatuur produceert. ,,Het begon met een kleine opdracht, maar ze waren daar zo tevreden over dat ze me in contact brachten met het hoofdkantoor in Californië’’, vertelt hij trots.