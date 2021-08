Daan (51) is partnermanager in de zorg: ‘Kan hier echt mijn steentje bijdragen’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Daan van der Pluym (51), partnermanager bij Vitavanti B.V. in Rijswijk.

Wat doet jouw organisatie?

,,Ons bedrijf maakt een medicijndispenser, Medido, die het mogelijk maakt om medicatie op afstand aan te geven. Bij veel ouderen komt er normaal gesproken drie keer per dag iemand van de thuiszorg langs die de medicijnen verzorgt. Met onze medicijndispenser hoeft dat niet meer. Met de zorg en apothekers spreken we af wanneer de cliënten medicijnen moeten innemen en zo is het niet meer nodig dat er iemand langskomt.’’

En wat is dan jouw rol?

,,Als partnermanager breng ik de medicijndispenser onder de aandacht bij diverse partners in de zorg. Ik maak afspraken over de dienstverlening en hoe we het beste de gebruiker kunnen bedienen. Ik heb contact met verschillende partijen om samen de medicijndispenser te laten werken.’’

Hoe ben je met dit werk begonnen?

,,Hiervoor was ik partnermanager op een zorgcentrale. Daar raakte ik in gesprek met de eigenaar van de medicijndispenser. Hij liep tegen wat dingen aan en zei dat hij iemand nodig had. Ik geloofde zo in het product dat ik anderhalf jaar geleden besloot om voor hem te gaan werken. En dat bevalt me tot de dag van vandaag heel goed.’’

Quote Het leukst is als je berichtjes van enthousias­te gebruikers krijgt. Dat ze laten weten hoe blij ze zijn en dat ze met ons apparaat regie hebben over hun eigen leven. Dat is fantas­tisch om te horen Daan van der Pluym

Jullie hebben het in de zorg vast drukker gekregen met de komst van corona.

,,Door corona was er opeens veel meer vraag naar het apparaat. Door het wegvallen van de bejaardenhuizen wonen er steeds meer mensen thuis. Die moeten begeleid worden bij het innemen van medicatie, maar door corona willen ze niet steeds iemand anders over de vloer die de pillen uitdrukt en een glaasje water pakt. En dat kan ik me best voorstellen.’’

Wat vind je het leukste aan je werk?

,,De diversiteit aan contacten die je hebt vind ik erg leuk. De ene keer praat ik met een verpleegkundige en dan weer met een hoogleraar of een medewerker van de klantenservice. In het bedenken hoe we een gebruiker nog meer kunnen helpen ontstaat zoveel creativiteit. Maar het leukst is als je berichtjes van enthousiaste gebruikers krijgt. Dat ze laten weten hoe blij ze zijn en dat ze met ons apparaat regie hebben over hun eigen leven. Dat is fantastisch om te horen.’’

En wat is minder leuk?

,,Dat we soms worden gezien als een platte leverancier van een apparaat en niet als een dienstverlener die helpt ontzorgt. Daardoor mis je soms begrip voor je werk. Er ontstaan steeds meer van zulke inventieve ideeën, maar dat wordt niet gezien. Terwijl je veel grotere successen zou kunnen behalen. Dat is zonde.’’

Wat moet je in huis hebben om een goede partnermanager in de zorg te zijn?

,,Je moet in ieder geval creatief zijn. Daarnaast is het belangrijk dat je goede relaties kan opbouwen en moet je op diverse niveaus kunnen schakelen. Ook moet je affiniteit met de zorg hebben. En je moet ertegen kunnen dat het geen negen-tot-vijf-baan is. De zorg gaat continu door, dus er kan altijd wat gebeuren.’’

Is dit je droombaan?

,,Dat kan ik niet direct zeggen. Wat ik wel merk is dat ik ten opzichte van mijn vorige werk hier veel meer energie van krijg. Ik kan hier mijn ei in kwijt en het is iets wat ik met grote voldoening doe. Ik heb echt het idee dat ik mijn steentje bijdraag en een verschil kan maken.’’

Wil je dit tot aan je pensioen blijven doen?

,,Dat denk ik wel. Het bevalt me tot nu toe heel goed. Op dit moment ben ik de enige partnermanager in deze organisatie en ik denk dat er later wel meer mensen bijkomen. Ik zou die dan graag begeleiden.’’

