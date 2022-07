Chinouk Thijssen won prijs met haar thrillers voor jongeren: ‘Tieners in de hoofdrol, dat spreekt ze aan’

Ze wilde balletdanseres worden, maar slechte knieën verstoorden die toekomstdroom. Ze begon aan een opleiding verpleegkunde, maar dat werd ’m ook niet. Toen zag ze het licht: ze werd schrijfster, al had ze altijd in de veronderstelling geleefd dat boeken schrijven geen ‘gewone’ baan was. ,,Ik verzon altijd al verhalen en schreef die op, maar wist als kind niet dat schrijven een normaal beroep was. Het was iets magisch voor me. Ik had geen idee waar boeken vandaan kwamen, dat er een schrijver achter zat.”